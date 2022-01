De Chaco al mundo, en el avión de Jorge Capitanich

"El año pasado, a los pocos días de haberse conocido el hecho, presentamos un informe de similares características, por supuesto pasaron 6 meses y como los cientos de pedidos que pedimos, no se ha respondido, es por eso que, sumando a los legisladores que se incorporaron recientemente, insistimos en la necesidad de que el gobernador Capitanich esclarezca esta situación, no puede ser que no haya fondos para aumentar sueldos a docentes, personal de salud, policías y jubilados pero si para que el avión del Chaco vaya de paseo por el mundo", reza el comunicado lanzado por los diputados de la UCR.