Cuánto pagan las organizaciones sociales a quienes marchan

En ese sentido, un trabajo del canal de noticias TN reveló que cada persona que asiste a dichas manifestaciones, admitió que debe asistir de forma "obligatoria", ya que con sus asistencia se asegura una cuota mensual de un pago que está por fuera de cualquier plan social oficial.

"Me pagan por venir. Me dan un número y me anoto en la lista... me tengo que quedar hasta que termine y ahí regreso el número y firmo la planilla, así me pueden pagar mensual la plata", explicó a ese medio una mujer de espalda a la cámara para resguardar su identidad.

A su vez, la mujer, en notorio estado de extrema vulnerabilidad, comentó que ella recibía -por fuera de los planes- 12 mil pesos por mes por asistir a las marchas cada vez que la convocan, "me paga el Polo Obrero", sentenció.

Otro manifestante consultado por ese mismo medio, en aparente estado de ebriedad, contó a la cámara: "tenemos que venir mensual o semanal, depende de cuando nos llamen, y si venimos y nos quedamos hasta el final nos pagan. Si no venimos, nos dan de baja", aseguró.

“Queremos planes. Somos gente de familia y tenemos hijos. Hoy estamos acá para que nos den una mano”, contó ese mismo manifestante.

Qué dicen las organizaciones sociales:

Urgente24 se contactó con el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, para que emitiera declaraciones respecto al tema y su respuesta fue la siguiente:

"Mire, repudiamos cualquier tipo de cobro indebido... explicamos recién en la televisión que el problema se produce porque no son universales los programas sociales, sino que son por cupos", dijo.

Y añadió: "Los programas sociales son un derecho y tienen que ser para todos y no por cupos como lo hacen desde el Ministerio de Desarrollo Social. Si los programas fueran universales las personas pudieran anotar directamente y sin intermediarios", cerró, sin responder concretamente lo que se le preguntó.