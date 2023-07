Cuando se abre el Manual para Intendentes

En la reunión, Kicillof sostuvo que, en la mayoría de los casos, son los jefes comunales los que tienen mejor imagen que los candidatos nacionales e incluso que él mismo. A diferencia de Sergio Massa, al mandatario provincial le alcanzaría con sólo 1 voto de diferencia sobre sus rivales para obtener su reelección el domingo 22/10: en provincia de Buenos Aires no hay balotaje. Por lo tanto, él requiere que los alcaldes no hagan lo que, llegado el caso van a hacer -se lo pidan o no-, que es cortar las boletas. Aquello que desde estas mismas lineas bautizamos el 'voto delivery'.