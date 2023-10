Cuando MDZ y El Sol eligen la ficción antes que el periodismo

Concluye así:

"La argumentación de Bento a la hora de plantear su defensa fue que se negó a entregar el celular porque el aparato era suyo. Sin embargo, la línea asignada siempre estuvo a nombre del Consejo de la Magistratura de la Nación."

¿Cómo demuestra lo que está afirmando?

¿Algún documento acerca de la pertenencia del celular?

Lo que sí se sabe y quedó demostrado es:

El teléfono celular era propiedad del juez Bento.

El fiscal le robaba la línea.

Como no conocía el motivo por el que se quedaba sin teléfono, Bento pedía un chip nuevo a la empresa Movistar.

Nunca invocó ante la empresa que él era juez ni nada por el estilo.

Quedará para la siguiente nota la documentación de que el teléfono era de Bento y no del Consejo de la Magistratura.

Creemos en la inocencia hasta que se demuestre lo contrario y por ese motivo se le conceden a Federico Brusotti algunas horas más para demostrar que el teléfono no era de Bento.

reprobado.png ¿Cómo fue que le otorgaron el título de Periodista?

Miopía Nº2

Vayamos a la cobertura de Pablo Montivero, también en El Sol. Su título y copete:

"Juicio a Walter Bento: una empleada del juez compró el departamento de un contrabandista / Este jueves se expuso que una auxiliar del Juzgado Federal Nº 1 adquirió una propiedad de la Quinta Sección que le pertenecía a un procesado en una causa investigada por Bento. Se trata de Javier Santos Ortega, quien durante la instrucción admitió el pago de coimas al suspendido magistrado."

¿Y por qué el magistrado Bento debería ser responsable de la conducta de la secretaria Mariela Andía, quien se desempeñaba en la Secretaría Penal C del Juzgado Federal Nº 1?

Es como si se hiciera responsable al director de El Sol, Jorge Hirschbrand, de las decisiones del redactor Pablo Montivero.

Esto seguramente lo entenderá Hirschbrand, que es más inteligente que Montivero:

Si es cierto que el imputado tenía un acuerdo con el juez ¿para qué le pagaría a otra persona del Juzgado?

¿Doble peaje?

¿Para qué estaba el juez, entonces?

Miopía Nº3

Algo similar sucede con la tergiversación cometida por Diego Gubinelli y Jorge Caloiro en MDZ.

Vayamos a su título y copete:

"Bomba: fuerte revelación de la Fiscalía en medio del juicio a Walter Bento / El Ministerio Público Fiscal reveló una particular situación referida al presunto pago de coimas a cambio de favores procesales en los que estaría involucrado Walter Bento."

Leamos el fragmento decisivo de su crónica:

"La situación sorprendió a quienes estaban en Tribunales y consistió en que una de las empleadas de la Secretaría compró un departamento valuado en US$ 180.000 que, de forma asombrosa, pertenecía a Juan Carlos Molina, imputado por cohecho agravado en la causa vinculada a Javier Ortega, contrabandista de prendas deportivas que confesó haber pagado US$ 722.000 para que modificaran su situación procesal en una causa. En ese intercambio de dinero estaría involucrado Walter Bento, justamente acusado de liderar una banda dedicada a otorgar favores a presos a cambio de coimas. (...)".

¿Cómo llegan a Bento si el departamento es de otra persona?

¿Bento le habría regalado el dinero?

¿Están diciendo que Bento trabajaba para la empleada, que era la beneficiaria del supuesto acuerdo?

Es tan ridículo el texto que sorprende que se autoperciban periodistas.

burro2.jpg Directo a cubrir el juicio a Walter Bento para MDZ.

El otro relato Nº1

Vayamos a un relato correcto de lo sucedido en el tribunal:

"Se presentaron 2 testigos que revisten especial relevancia en el proceso. Ambos son empleados judiciales que prestaban servicios en el Juzgado Federal N°1, donde el juez Bento cumplía sus funciones:

Comencemos por el escribiente auxiliar Augusto Deshays, quien enfatizó que no hubo ninguna intervención que favoreciera a ningún imputado en el caso en cuestión. Desgrabación del interrogatorio:

-Un expediente en particular, a ver si lo recuerda, es el expediente 52277 caratulado BARDINELLA DONOSO.

-Si, lo recuerdo.

-Recuerda a ver tenido alguna intervención en el trámite de ese expediente.

-Sí doctor. Recuerdo no la fecha exacta pero con respecto a la resolución de la situación procesal hubo un error cometido por mi persona a la hora de confirmar una firma, un proyecto papel, un despacho papel en el sistema lex100. Si mal no recuerdo era la resolución de la situación procesal. El doctor Bento se encontraba de licencia por lo tanto quien subrogo el juzgado fue el doctor Garnica, como le repito al ser el expediente papel perdón por ser reiterativo yo coloque sello por sello en cada una de las fojas del expediente. Una vez que se colocan los sellos pertinentes pasan al visado de la secretaria. Cuando firma la secretaria de manera hológrafa, pasa al despacho del doctor Garnica el cual yo recuerdo que lo lleve personalmente, esto lo aclaro por que recuerdo que así sucedió. Una vez que la secretaria privada del doctor Garnica nos confirma que el despacho está firmado, hoy uno de los cambios es que se llevan planillas por que la firma es digital, en ese momento nosotros trasladábamos físicamente los expedientes, entonces cuando me confirman que el despacho estaba firmado yo voy a buscar el despacho y en esa pila de ese despacho viene esta resolución. El paso siguiente es que nosotros confirmamos el despacho, mi error fue no advertir que en el sistema lex100 estaba cargado el doctor Bento, cuando debería haber estado el doctor Garnica que es quien firmó la resolución de la situación procesal. Yo confirmo el despacho, por eso luego en el sistema lex100 figura que lo firma el doctor Bento cuando en realidad el despacho fue firmado, de resolución por el doctor Garnica. Esto fue un error, en el cual asumo que yo confirme pero producto del caudal de trabajo.

Durante su testimonio, se le planteó el expediente Nº52.277, conocido como BARDINELLA DONOSO, y confirmó su participación en el trámite. Él describió un error propio en la confirmación de una firma y la carga de datos en el sistema lex100, atribuyéndolo a la licencia temporal del Juez Bento y su reemplazo por el Dr. Garnica. Esta circunstancia llevó a un error en la atribución de la firma en el sistema, que figuraba como del Dr. Bento en lugar del Dr. Garnica.

bento3.webp Suspendido juez Walter Bento.

El otro relato Nº2

Luego, fue el turno de la secretaria Mariela Gladys Andía, quien también trabajaba en el Juzgado Federal N°1. Cuando se le cuestionó sobre si había notado situaciones anómalas o preferencias hacia abogados defensores que tramitaban causas en el juzgado, Andía descartó cualquier trato "especial" por parte del Juez Bento.

La defensa interrogó a la testigo sobre si el Dr. Bento había tenido algún interés en un cambio de calificación propuesto por la defensa en el caso, a lo que Andía negó rotundamente cualquier participación o interés del juez en el asunto.

Sin embargo, la Fiscalía continuó su interrogatorio de manera insistente, lo que llevó al abogado Mariano Fragueiro Frías a expresar su preocupación.

El defensor, Fragueiro Frías, señaló que esta línea de interrogatorio parecía dirigida a confundir o amedrentar a la funcionaria en relación con sus funciones.

-En relación a la causa que mencionó recién, las causas que mencionó recién de Ortega Molina Bardinella y de Rodriguez, noto algún preferencial en relación al doctor Ortego en esas causas?

-No.

-Concretamente el doctor Bento, tuvo algún interés en este cambio de calificación que planteaba la defensa. Le digo que planteaba porque me consta porque yo lo plantee.

-Lo planteó usted.

-Es más, era sobreseimiento cambio de calificación, tuvo alguna participación algún interés el doctor Bento en, le dio alguna directiva expresa para que procediera usted en el sentido que luego, digamos se firma en el tribunal.

-No doctor, yo no advertí ni note nada extraño en ese expediente ni tuve un pedido expreso de él.

-Espero no estar equivocado en lo que voy a plantar pero es una funcionaria judicial que se le está preguntando cosas que están en el expediente, son los decretos. Que se le pregunte alguna motivación por lo que se quiere descubrir si el doctor Bento incidió de una manera diferente, todo eso. Pero lo que está en el expediente, esta en el expediente. Generarle que, tenga que mirar lo que proyectó a una funcionaria que todos sabemos lo que es la delegación en el poder judicial, capaz que la gente que no es del poder judicial no lo sabe, inclusive hasta algún punto no está admitido. Pero esto , de hacer ver lo que está decretado y que ya está ahí, insisto no me opongo a que se le pregunte por motivaciones si hay cosas diferentes con el trato a otras personas, me parece una tarea propia de la fiscalía. Pero lo que está decretado, es llevar a la confusión o confundirla, es una funcionaria pública que ha ejercido. Salvo que se le está preguntando por hechos propios y allá alguna imputación, pero creo que no se advierte nada pero sino están los expedientes. Acá la línea interrogatorio lo único que conduce es a confundir, voy a usar una palabra que no se descontextualice , amedrentar de alguna forma a la testigo funcionaria en cuanto a su desempeño funcional. Yo la verdad, rogaría que reflexionen, hace muchísimo tiempo que está acá, lo que no dijo está en el expediente y podrán sacar sus conclusiones en los alegatos, por eso me opongo a esta línea. Creo que ya estamos excediéndonos. Discúlpenme.

Interviene la Jueza: -Sí doctora, solamente permítanme que le diga una cosa relativa al amedrentamiento. Quienes tenemos muchos años en el poder judicial como tiene la doctora, no nos , no somos sujetos de intimidación fácil porque estamos en contacto permanentemente con personas algunas con mucha peligrosidad. Así que no me parece que se haya puesto en situación de intimidación en absoluto, quiero dejarlo en claro eso.

Abogado: -Pero ¿me escucho como hice la introducción a eso?

Jueza: -Sí, sí, le entendí pero quiero también dejar en claro porque no vi en ninguna manera que la funcionara estuviera afectada por esto, está explicando un expediente. A todos nos ha tocado en distintas funciones tener que dar explicaciones por casos. Bueno quería dejar en claro nada más eso.

-------------------------------------------------------

