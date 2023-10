Caso Walter Bento: La gran prueba del fiscal fue ¡un bluff!

“La vi con mi hermano (a la camioneta), si se refiere al Juez Bento, sé que mi hermano la tenía para vender. No tengo más información sobre el señor Bento. Mi hermano dijo que la tenía para vender y que era del señor Bento que yo no lo conozco”, dijo Gonzalo Aliaga.

El interrogatorio continuó con preguntas sobre si su hermano recibía otros autos para la venta. Gonzalo Aliaga admitió que sí, pero enfatizó que esto era una práctica común y legal. Las preguntas se centraron en si su hermano le consultó sobre el precio de la camioneta.

Diálogo:

Fiscal: -¿Ha escuchado hablar de una Ford Amarok color gris?

Testigo: -Sí ¿he escuchado hablar? .

Fiscal: -¿La ha visto?

Testigo: -Sí, la vi.

Fiscal: -Por favor, díganos cualquier detalle sobre la vinculación entre su hermano y esta camioneta.

Testigo: -La vi con mi hermano, si usted me está hablando del Juez Bento, sé que mi hermano la tenía para vender. Yo vi una camioneta estacionada que es lo único que conozco del juez Bento. Mi hermano me dijo que la camioneta era del señor Bento que yo no lo conozco. No tengo más información sobre el señor Bento.

Fiscal: -¿Su hermano le mencionó el apellido Bento en relación con esta camioneta?

Testigo: -Dijo que la tenía para venderla.

Fiscal: -¿Su hermano le preguntó cuánto valía la camioneta?

Testigo: -Sí, me preguntó, pero no sabía el precio. No hablamos más del tema y no sé qué hizo con la camioneta.

Lamentable Gretel Diamante

Vayamos al testimonio de un oficial de la policía que se negó a responder preguntas para proteger al informante Diego Stuto, que es un testigo contra Bento. ¿Es una escena de humor negro?

Se trata del oficial Nelson Agüero, quien como otros testigos dijo conocer la causa por lo que salió en los medios de comunicación. Hace unas semanas un comisario general contó que los informantes pueden ser personas que han sido condenadas, que cobran en negro y el dinero sale del Ministerio de Seguridad de la provincia. Había bastante por aclarar, entonces.

Sin embargo, Nelson Aguero, oficial principal de la dirección de lucha contra el narcotráfico, se negó a responder una pregunta de los abogados defensores sobre un informante porque consideró que “puede poner en peligro al testigo Diego Stuto”, quien estuvo preso por estafa y es informante de la policía de Mendoza y de los fiscales de la provincia. ¿Cómo se corroboran, entonces, los dichos de Stuto?

El abogado del juez Walter Bento, Mariano Fragueiro Frías, pidió mantener la pregunta: “Quiero saber qué tipo de información y sobre qué temas le dio información (Stuto) y entiendo que esto es un juicio oral. Con lo cual le pido al Tribunal que antes de preguntar concretamente se expida sobre si se lo pueden interrogar o lo ampara algún tipo de secreto”.

Luego él agregó: “Así nosotros podemos evaluar si se relaciona o no se relaciona con esta causa. Si no, no sería testigo. Si es testigo es porque está vinculado a la causa. No solamente se evalúa el testimonio a través de contestaciones positivas, sino también contestaciones negativas, con lo cual si se ha reunido con una persona que ahora parece ser clave en esta investigación, inclusive que ha sido parte de grabaciones que fueron proporcionados por la fiscalía, yo quiero saber en qué consistieron las reuniones que tuvo con un señor Stuto y de qué motivo y otros temas que den credibilidad a sus dichos”.

Mariano Fragueiro Frías:

“Referente a este tema, antes que el Tribunal disponga y antes que la Fiscalía exprese su posición, quiero hacer 2 aclaraciones:

que el principal Agüero tiene como profesión policía, policía de investigaciones, la policía es una colaboradora de la justicia. Lo que él no podría hacer, él no podría violar los secretos que tomó conocimiento como policía en otro ámbito, pero en este sí puede hacerlo. Puede hacerlo, no solo que puede hacerlo, sino que tiene que hacerlo;

el testigo debe declarar sobre hechos que ha percibido sobre sus sentidos y acá el testigo, en esta oportunidad, dijo, se refirió a una conclusión que sacó él. Él dijo que los datos de los informes que recibía no tienen nada relacionado con esta causa, esa es una conclusión. Esa conclusión corresponde hacerlo al Tribunal. Él tiene que decir cuáles son los datos que se informen que le dieron y el Tribunal ver si se relacionan o no con esta causa. Eso es la esencia de una de una declaración testimonial. Y no me voy a extender sobre la naturaleza de lo que es una declaración testimonial”.

Sin embargo, ante el pedido de la fiscal, Gloria André, el tribunal liderado por la jueza Gretel Diamante permitió que el testigo no respondiera la pregunta de la defensa sobre qué información le proporcionaba el informante policial Stuto.

En ese marco el abogado Mariano Fragueiro consideró que “se viola el derecho de defensa a preguntar y se está protegiendo al testigo”.

No obstante, consultado por otro abogado, Agüero dijo que se reunió en varias oportunidades con Stuto pero no por ésta causa a la que, aclaró, “solo la conoce por los medios de comunicación”.

