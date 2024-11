Cristina Kirchner: Es oficial la quita de jubilación y pensión y empezaría una gira provincial

Además, se aclara que una condición fundamental para recibir el beneficio consiste en el “buen desempeño en el cargo prestado en las altas esferas de la Nación”.

En tanto, la resolución afirma que el beneficio previsto por la Ley 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación es una asignación graciable “que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo” y que “no tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”.

CFK Santiago del Estero

En una semana que la tuvo en el centro de la atención política por la confirmación de su condena en la causa Vialidad y la quita de su jubilación y de la pensión por parte del Gobierno de Milei, Cristina Kirchner encabezará este domingo (17/11), en Santiago del Estero, el acto por el Día de la Militancia Peronista, junto al gobernador Gerardo Zamora.

COMUNICADO ACTO POR EL DÍA DEL MILITANTE



El Partido Justicialista Distrito SDE comunica que está organizando para el próximo domingo 17 de Noviembre un acto conmemorativo del Día del Militante, el cual se llevará a cabo en ciudad Capital, en horario y lugar a definir. pic.twitter.com/fjWOkFHrdk — José Emilio Neder (@JoseNederSDE) November 10, 2024

La visita a Santiago del Estero, sería el inicio de una gira por las provincias para ordenar el PJ de cara a una posible candidatura en 2025.

Según reveló el senador nacional y titular del PJ santiagueño, José Emilio Neder, Cristina está en la tarea de “dar volumen político al peronismo de todo el país. Sabemos de su compromiso y del cariño que el pueblo santiagueño le tiene porque cuando gobernó lo hizo a favor de los trabajadores, de los estudiantes, de los jubilados, de las pymes. Vamos hacia un PJ competitivo estando al lado de la gente, escuchando y construyendo sobre un escenario de acción permanente".

"También asistirá este amigo y compañero nuestro que es Gerardo Zamora, gran gobernador que tenemos los santiagueños, a quien le agradezco porque cada vez que el peronismo organiza un acto importante está presente", agregó.

