Crisis política vs. económica pero BCRA se lleva la polémica

"Entonces, estamos frente a un presidente que está con una cuota de poder muy escasa y casi simbólica; una vicepresidenta que aceptó la idea de tercearizar el poder en el socio menor de la coalición y frente a un Sergio Massa que supongo confiará en sus capacidades para intentar estabilizar esto y lograr un lugar para las elecciones del año que viene", insistió.

¿Crisis política o crisis económica o las dos cosas?

Con ingreso récord de dólares y un desastre monetario encabezado por Alberto Fernández, Martín Guzmán y Miguel Pesce, sorprendió a muchos cómo se profundizó la crisis y ahora parece no tener otra solución que el cambio de gobierno mediante el adelantamiento electoral.

La pregunta central es si ahora Massa podrá estabilizar la crisis y evitar el precipicio institucional:

"Lo que estamos viendo es una crisis económica derivada de crisis política y, obviamente, la situación argentina es de debilidad por los problemas estructurales que tenemos siempre y los problemas generados por el kirchnerismo y el nivel de desconfianza que genera. Es una crisis de origen político, que tiene que ver con la no resolución del liderazgo entre el presidente y la vicepresidente. La situación debería económica argentina estar mucho mejor de lo que está por el simple de hecho de que tiene que haber un gobierno razonable y coherencia en el proceso de toma de decisiones", insistió Catterberg en diálogo con el periodista Pablo Rossi.

Ese es el principal desafío que va a tener Sergio Massa: si los factores de poder internos aceptan algún mínimo plan de estabilización que va a implicar resignaciones y frenar con esta idea mágica de que se puede seguir estimulando el gasto y la demanda hasta el infinito

Entonces, planteó el siguiente ejercicio de análisis: "Supongamos que Cristina Kirchner y el kirchnerismo aceptan esto, después vienen los gobernadores, los movimientos sociales, los sindicatos, los intendentes. Son todos actores de un nivel menor pero que también tienen la posibilidad de frenar, romper, trabar, impedir. Hay que ver si frente a esta crítica situación, todos los actores aceptan y coordinan un liderazgo y un plan económico que proponga Sergio Massa, en un proceso electoral que está cada vez más cerca y que ahora está en un plan de 'sálvese quien pueda'.

Estamos todos esperando y preocupados que esto no tenga un desenlace traumático, interesados en evitar que nos peguemos un palo inncesario".

Escándalo por el BCRA

En cambio, el economista Agustín Monteverde, por su punto de vista profesional, se ocupó particularmente de la macroeconomía y lo que está haciendo el BCRA con los encajes -depósitos en dólares de los ahorristas-.

Al aire de radio Milenium, el co-fundador del estudio Massot & Monteverde, cercana al expresidente Mauricio Macri, comenzó diciendo:

Lo que está fallando es la compresión de la gravedad de la situación en la que estamos metidos. En Argentina, no estamos en una crisis más, cualquiera, sino que están confluyendo los errores y horrores cometidos a lo largo de 20 años

"Todas esas advertencias que hacíamos los economistas, bueno ahora se devengan todos juntos y tenemos problemas de cajas de pesos y de cajas de dólares mayúsculos. Esta situación no tolera aprendices ni practicantes; requiere equipos de primera categoría con enorme vocación. No se arregla solamente con ambición ni con voluntad", recordó algo que es cierto.

Acá tenemos una crisis económica que trajo una crisis política y puede traer consigo una crisis institucional. Así de claro. Pero no hay ninguna duda que el componente principal de la crisis política es económico y la política suele subestimar a la economía por aquello de que está por encima

"Bueno, este es el momento en el que la economía toca la puerta y demuestra que está por encima y que esto no se resuelve con cháchara.

Para tener claridad, tenés un déficit fiscal que, tomando el primario, intereses y el cuasifiscal, vas a estar en el 9,3% del PBI este año. Si con eso no te alcanza, andá pensando que los intereses de las leliqs saltaron de $200.000 millones a $300.000 millones

Cuando llenás de parches la economía, no te quedás con la frazada corta; te quedás con un pañuelo que no te puede tapar absolutamente nada. Estás en una cantidad de compromisos que es imposible resolver. Y hasta ahora hemos hablado de la caja de pesos", profundizó en su análisis.

"En la caja de dólares no solo sabemos que la plata se sigue yendo aún con el superministro y el hombre que trae confianza a los mercados. Genera tanta confianza que se fueron US$140 millones el viernes (29/07), US$110 millones el lunes (1/08) y US$170 millones ayer (2/08).

No solo el BCRA perdió casi US$1.000 millón el mes pasado (julio 2022) sino que ya está en reservas negativas: si tomás las netas, estás más de US$1.000 millón abajo; si tomás las netas líquidas, estás más de US$6.000 millones abajo. Claramente, esto significa que se están usando los dólares que corresponden a los encajes bancarios, porque no pueden estar usando los DEG o el oro. Están usando dólares. Este tema está en danza desde hace un tiempo. No salí con un megáfono a gritar '¡cuidado!', pero no voy a ocultar lo que ocurre.

Sabemos que el BCRA vendió más de US$7.000 millones en futuros y te dicen que bajó el dólar. Tenemos que comprender adónde nos llevó la política argentina con 20 años de desastres.

"Me da la impresión de que vamos a endeudarnos ahora para que traten de ganar tiempo y que Massa sea único candidato a presidente", cerró en diálogo con Pablo Wende.

La pregunta por estas horas es cuánto durará el presidente del BCRA, Miguel Pesce.

