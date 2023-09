Contra la Justicia: HRL cuestionó "la puerta giratoria"

“Necesitamos cambiar esta situación que hace que no importa cuántas veces detengamos a los delincuentes ni cuántos delitos evitemos, porque siempre vuelven a la calle”, indicó.

En ese punto el porteño indicó que el detenido cometió catorce delitos y “las catorce veces se lo detuvo”. Luego sumó

"Y hubo catorce jueces que decidieron dejarlo libre. Así funciona el sistema. Y por eso hay que cambiarlo”

“Porque el que roba, el que mata, el que desprecia la vida ajena tiene que ir preso y cumplir su pena. No entrar y salir”, agregó

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhoraciorlarreta%2Fstatus%2F1699526520006483968&partner=&hide_thread=false ESTO ES LA PUERTA GIRATORIA pic.twitter.com/1FoeB6cHTI — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) September 6, 2023

Puerta giratoria

La famosa 'puerta giratoria' es justamente esto. Las cárceles no funcionan si no se cierra la puerta atrás del detenido y no hay ninguna policía del mundo que alcance si cada vez que detiene a alguien hay un juez que lo libera

Trabajo de todos

H. R. Larreta habló de "cuidar a los ciudadanos de bien que trabajan, se esfuerzan y merecen que todo el Estado esté de su lado”.

“La seguridad de la Ciudad es un trabajo de todos los días que hacemos con un plan muy claro y toda la decisión política y no vamos a aflojar ni un minuto”, acotó

Más adelante calificó la fuerza como “la mejor policía del país” y remarcó que "no van a parar hasta que el resto del sistema cumpla con la ley y cuide a los porteños como nos merecemos”.

