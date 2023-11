Contra Javier Milei: Una "manito" del fútbol para Massa

En un comunicado, sostuvo que “la vida de Boca Juniors está ligada de manera indisoluble al lugar donde nació, creció y tomó la dimensión que hoy lo ha vuelto un movimiento popular reconocido en el mundo".

"Por eso siempre estará comprometido con la realidad social donde desarrolla sus actividades deportivas y culturales. Convencido de la función trascendente que cumplen los clubes en Argentina desde hace más de un siglo, Boca Juniors se manifiesta en contra de cualquier iniciativa que implique su privatización o venta”, ratificó.

Qué sostiene River Plate

Por su parte, River Plate citó un tweet de 2016 por medio de un comunicado donde expresaba un“total rechazo a las sociedades anónimas en el fútbol argentino”

"Siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino, como ratificó nuestra Asamblea en 2016 al constituirse la Superliga. El Club Atlético River Plate es una asociación civil sin fines de lucro, y siempre será de sus socios y socias, que son el sustento de estos 122 años de grandeza”, indicó la entidad millonaria-.

Liga Profesional

El sábado (11/11) otras entidades de la Liga Profesional también se sumaron a las críticas contra la idea de Milei.

Entre ellas Independiente y Racing de Avellaneda. Esta última, fue la única institución de las "grandes” que operó bajo un formato privatizado entre 1999 y 2008 cuando estuvo gerenciado por la empresa Blanquiceleste S.A.

“Nadie nos tiene que explicar qué significan las SAD en un club de fútbol. Nuestros socios, socias e hinchas, quienes recuperaron la democracia para Racing, lo saben bien. Por pasado, presente y futuro, Racing Club ratifica su condición de asociación civil sin fines de lucro. Tal como está expresado en su Estatuto Social. ¡El club es de los socios y las socias!” fueron las palabras que utilizó la “Academia” para rechazar la idea de Sociedades Anónimas Deportivas.

En ese sentido, San Lorenzo de Almagro también se expresó en contrario. El Ciclón es el otro grande que estuvo cerca de ser gerenciado en noviembre del 2000 por la empresa suiza International Sport and Leisure (ISL), pero la operación fracasó por la resistencia de la gente del “Ciclón” ante el proyecto.

“San Lorenzo, siempre antes..." Artículo 8° del Estatuto, mostró el club

No se podrá convertir la asociación civil en sociedad anónima o cualquier otro tipo de encuadre societario que implique la intromisión de capitales privados en la administración y gobierno del club, ni resolver la disolución del CASLA, mientras haya cien (100) socios con derecho a voto, dispuestos a sostenerla". El club es de los socios. NO a las SAD. No se podrá convertir la asociación civil en sociedad anónima o cualquier otro tipo de encuadre societario que implique la intromisión de capitales privados en la administración y gobierno del club, ni resolver la disolución del CASLA, mientras haya cien (100) socios con derecho a voto, dispuestos a sostenerla". El club es de los socios. NO a las SAD.

La catarata de rechazos a la privatización del fútbol comenzó el viernes por la noche con los clubes del ascenso, quienes expresaron su repudio de manera unánime y coordinada. Todo pareciera un gesto de buena voluntad para inclinar el fiel de la balanza hacia un solo lado. Los clubes, aun siendo sociedades sin fines de lucro, no siempre tienen capítulos felices.

