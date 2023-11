Consumidores y Usuarios indefensos: Versión Eduardo Mondino

Mondino explicó las funciones del Defensor del Pueblo, una institución surgida de la Reforma Constitucional de 1994 y de la que la sociedad tiene poco conocimiento todavía.

"Tenemos una Constitución Nacional avanzada donde los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno" Detalló Mondino

Luego agregó

"El problema aparece en lo instituciona que Argentina hoy no tenga Defensor del Pueblo, habla de la falta de institucionalidad que atraviesa nuestro país. La falta del Defensor del Pueblo es la pérdida de los derechos de los consumidores y usuarios, consagrados en el capítulo dos de la Constitución de la Nación. En términos generales, estamos ante una falla institucional grave". Resalto el especialista.

mondino rogerro basile.jpeg Mesa de funcionarios y exlegisladores. Intercambio sobre la poca o nula defensa de los consumidores o simples ciudadanos

Quiénes participaron

Allí estuvieron las Diputadas Marcela Campagnoli y Camila Crescinbeni, las ex diputadas, Marita Goñi, Liliana Schwindt, Fernanda Bendinelli, el ex diputado, Ángel Abasto y Mario Ferreyra, los ex senadores de la Nación, Samuel Cabanchik y Guillermo Tell.

También, el economista y ex secretario de Comercio Pablo Challú, el ex Director de Defensa del Consumidor en Trenque Lauquen, ex senador Hernán Albisu y los Embajadores Facundo Vila, Julio Lascano y Young Kong.

