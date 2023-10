Concejala comparó los precios de los menúes escolares

La concejala dijo que hizo eso “Para echar por tierra las críticas infundadas respecto de que un menú saludable es muy caro, y que por eso no se compra. No solo es más barato que el tradicional, sino que claro, es más sano. Es necesario ir desterrando progresivamente de las escuelas a los productos que no cumplen con la Ley Nacional N.º 27642 (Etiquetado Frontal)”.