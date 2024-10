Con Rosario como caso testigo, Patricia Bullrich defendió su presupuesto para 2025.

Bullrich, remarcó que las prioridades ordenadoras del accionar de su cartera son “la preservación de la vida, del orden urbano y el orden rural en todo el territorio de la Nación”, y agregó que “Ni un milímetro del territorio en mano de organizaciones criminales que suplantan el Estado de Derecho”.

Según la ministra, desde su cartera están “combatiendo a los criminales con toda la fuerza del Estado” porque “la impunidad nos hizo mucho daño” y aseguró que “No vinimos a dejar las cosas como estaban. Nos mueven las ganas de ver a nuestra Argentina próspera y pujante”.

image.png

“Sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo, no hay seguridad”, explicó Bullrich y dijo que “Cuando en un territorio de nuestro país mandan los narcos, no hay soberanía”, por ese motivo “la ley antimafia va a ser un antes y un después en el combate al narcotráfico”.

En cuanto a los números del presupuesto 2025 para su cartera, Bullrich detalló "hemos planteado un presupuesto que aumente un 19%. ¿Es mucho? No, pero es lo que el país nos puede dar: $ 594.411 millones para la Prefectura (una actualización del 24,9%); $154.288 millones para la PSA (actualización del 20,5%); para Gendarmería $1,63 billón (aumento del 19,5%); para el SPF $401.765 millones (actualización del 18,1%); para la Policía Federal, $765.110 millones (una actualización del 15,2%)".

