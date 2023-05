Con Ernesto Sanz, Bullrich ¿más lejos o más cerca de Macri?

En la UCR no le perdonan a Sanz haber 'entregado' la UCR al PRO, y haber salido de escena apenas comenzó el mandato presidencial de Mauricio Macri, no haciéndose responsable de la negociación que había realizado. En la UCR no le perdonan a Sanz haber 'entregado' la UCR al PRO, y haber salido de escena apenas comenzó el mandato presidencial de Mauricio Macri, no haciéndose responsable de la negociación que había realizado.