Colectivos: Menos frecuencias y las empresas avisaron que no podrán pagar salarios

Menos colectivos y sin dinero para salarios

También este viernes (29/8) Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), dijo en declaraciones a Radio 10 que "si no se llega a una solución, las empresas no tendrán dinero para pagar salarios".

"Si sacan el subsidio, deberán tomar la decisión de aumentar las tarifas. No es razonable que le exijan a las empresas continuar brindando la misma calidad del servicio con la tarifa actual, sin contar con el subsidio nacional", agregó Fusaro.

El dirigente adelantó que podría pasar si no hay fondos: "La situación para nosotros es la misma, todavía no sabemos qué va a pasar la semana que viene. La situación más crítica la tenemos en las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las famosas 31 líneas que circulan por CABA porque ahí el gobierno nacional dijo que el jefe de Gobierno Jorge Macri debe asumir los subsidios y la Ciudad lo que dice es que se decida el traspaso total de la jurisdicción de las 31 líneas para hacerse cargo de eso".

Reducción de servicios

"El escenario es que la semana que viene no sabemos quién va a pagar la totalidad de los subsidios para que circulen las líneas y, si esa situación no se concreta, las empresas no van a tener dinero para pagar salarios", resumió Fusaro.

Y recordó que "aumentar no podríamos aunque quisiéramos porque las empresas no tienen esa potestad. La Secretaría de Transporte de la Nación es la única que puede tocar el precio de la tarifa. Si no tenemos potestad y no vienen los subsidios, la tercera opción es que las empresas van a tener que o reducir servicios o no se van a poder pagar salarios, lo que implicaría un conflicto sindical y una parálisis del sistema".

“Desde abril las empresas tienen el mismo nivel de ingresos”, precisó Fusaro en otra entrevista al canal TN.

Sobre lo que ocurrirá el lunes 2/9, el dirigente recordó que hay una reducción de frecuencias en los colectivos por cuestiones de costos y que si no hay fondos ante la quita de subsidios “la reducción de servicios aumenta”.

