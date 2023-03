Clima cambista: "Si Macri se presentaba, rompía el PRO"

image.png

En tanto, su socio, el politólogo Raúl Timerman fue más crudo:

Si Macri se presentaba, habiendo avanzado tanto Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, rompía el PRO y se formaban nuevas coaliciones

Al analizar el rol que ahora tendrán el jefe de gobierno porteño y la presidente del PRO, Timerman avanzó:

Larreta, poco a poco, se va convirtiendo en el postradicalismo; ese radicalismo con gestión y se va alejando un poco de esos elementos fundacionales del PRO. Se va acercando al centro

"Patricia Bullrich va profundizando esos elementos fundacionales del PRO y se va volcando hacia la derecha. Está buscando en las PASO el voto de los votantes de Milei.

Estratégicamente, la renuncia de Macri fue un golazo para su espacio político. Clarifica totalmente el espacio y las reglas de juego. Ahora hay 2 candidatos claros en el PRO: Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Yo no diría que María Eugenia Vidal es una candidata clave a presidente", consideró.

Sobre el final, al cruzar de vereda para analizar la dinámica interna del Frente de Todos dijo que la vicepresidente Cristina Kirchner cumplirá con su palabra de ser "candidata a nada en 2023" y el presidente Alberto Fernández seguirá sus pasos en pos de garantizar la unidad:

"Esta interna se tiene que resolver en una PASO, pero Cristina no quiere una PASO en la que ella participe. Nunca participó en una PASO enfrentando a alguien porque para ella eso es considerar al otro como un par.

Cuando Florencio Randazzo -campaña dirigida por Alberto Fernández- quiso ser candidato a senador y ofreció ir a las PASO en el PJ con Cristina, ella le dejó el PJ, fundó Unidad Ciudadana, fue sola y sacó más votos en aquel momento que con el Frente de Todos en 2021 en la provincia de Buenos Aires. Tan mal no le fue. Cristina no va a las PASO. Si hay PASO, Cristina no va a ser candidata.

Puede no ser candidata a nada. Así como hay un ataque al presidente en el lado kirchnerista, hay una protección a Sergio Massa. Nunca se habla mal de él. Daría la impresión de que se marcha hacia que un posible candidato dentro de ese espacio sea Sergio Massa.

Me imagino una PASO de Daniel Scioli contra Sergio Massa. No creo que Alberto participe. Al final, Alberto va a hacer una prenda de unidad para jugar un rol parecido al de Macri. Lo mejor para el Frente de Todos es una PASO entre Sergio Massa y Daniel Scioli. Es el mayor volumen político que tiene para ofrecer el Frente de Todos

Yo le creo a Cristina. Nunca se desdijo de algo dicho en público. Nunca. Dijo 'no voy a ser candidata a nada' y no va a ser candidata a nada. Le creo. Se marcha hacia una elección sin Macri, sin Cristina y sin Alberto".

