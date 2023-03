Clima: Entre calor y lluvia, al fin un respiro para el campo

Clima: ¡Se vienen las lluvias entre tantas nubes! El tiempo para hoy 08/11

En cuanto a las temperaturas, el calor sigue y por eso las mínimas continúan a partir de los 23° C y máximas que rondarían los 35° C.

Cómo estará en el NEA

Para las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes las lluvias se harán visibles a partir del martes y en el caso de la primera, persistirán toda la semana. El resto incluyendo Misiones, permanecerán nubladas hasta el día domingo.

La temperatura será de mínima 22° y la máxima 35° C.

Clima: Cómo estará en AMBA y en el resto del centro argentino

En AMBA el calor y el sol radiante será lo cotidiano esta semana, a lo sumo algunas zonas como Capital Federal se nublaran para mitad de semana, pero sin avistamientos de lluvias.

La provincia de Córdoba espera para la noche una fuerte tormenta que elevó una alerta naranja en el centro de la provincia. Para el resto de la semana se esperan tormentas aisladas y días con mucha nubosidad presente.

En La Pampa, la semana trae buenas proyecciones en cuanto a lluvias persistentes desde hoy lunes hasta el jueves, manteniéndose durante el fin de semana con nubosidad.

clima amba.jpg

Santa Fe y Entre Ríos. El resto de la semana se resume en un clima parcialmente nublado a excepción del viernes que caerán apenas unos chaparrones durante la tarde.

Las temperaturas máximas para el centro del país no superarán los 35° C mientras que la mínima se mantendrá en 23° C.

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

Las provincias cuyanas de Mendoza y San Juan tendrán una semana tranquila con dpias nublados y otro con tormentas aisladas asomándose. San Luis en cambio durante este lunes contará con fuertes tormentas que también le trajeron una alerta naranja del SMN y el resto de la semana con tormentas aisladas.

La temperatura para cuyo irá desde los 23° de mínima hasta los 32° C de máxima.

Cómo estará el sur del país

Río Negro tendrá tormentas aisladas el día de hoy y apenas unos chaparrones para el día miércoles. Sin embargo, el resto de la semana mantendrá el cielo parcialmente nublado y con temperaturas amigables para recibir el otoño. Neuquén en cambio, permanecerá parcialmente nublado toda la semana a excepción del día martes que contará con lluvias aisladas para la tarde.

Santa Cruz y Tierra del fuego como suelen acostumbrar, para esta semana permanecerán algo ventoso y con ligeras lluvias para ese lunes, miércoles y jueves. La temperatura será de mínima 2° C y la máxima de 18° C para Río Grande, de 20° C de máxima y 6° C de mínima para Río Gallegos y de 33° C máxima y mínima de 20° C para Chubut que al igual que Neuquén, tendrán cielo parcialmente nublado el resto del fin de semana y con temperaturas de 19° C a 32° C.

