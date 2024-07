'Chocolate' Osvaldo Jaldo no aprendió hospitalidad (y necesita un ábaco)

Si había frío en la mañana, imaginen en la madrugada... en ese ridículo que inventó Javier Milei, siempre dispuesto a corroborar que su gestión es una 'estudiantina'.

Pero Jaldo podría haberle advertido a Karina Milei, quien evidentemente no conocía la Casa de Tucumán, que dentro del histórico monumento, hay un patio interno donde podría haberse preparado la presencia de los visitantes, en vez de dejárselos en la vía pública 'a juntar orina', si se resistían a los baños químicos. O Jaldo podría haber convencido a algún empresario gastronómico cercano que mantuviera abierto el establecimiento durante la madrugada.

El Sheraton

Quienes sobrevivieron con dignidad fueron quienes decidieron ir por las suyas, no en el absurdo charter de Martin Menem. Entonces, en forma independiente, alojarse en el Sheraton Tucuman Hotel -¿seguirá siendo de Gustavo Cinosi?- porque fue la 'base operativa' dispuesta por Osvaldo Jaldo para recibir a sus pares gobernadores.

Pero los diputados nacionales -de La Libertad Avanza y del PRO, básicamente- "invitados" para la ocasión, no estuvieron en el listado de invitados al Sheraton, donde, obviamente, el confort era diferente, y esto fue cada vez más evidente, a medida que avanzaba la noche y el frío.

¿Hubiese sido diferente con Juan Manzur?: fue una pregunta de muchos de los visitantes, ya con labios morados. En general coindieron en que hay mucho del 'estilo Alperovich' en el tratamiento recibido de parte de Jaldo.

Tucumán que viene

El enfoque oficial de la Casa de Gobierno provincial siempre es ofrecido desde La Gaceta por Marcelo Aguaysol. Leamos la perspectiva del mandatario, luego de la ridícula noche tucumana:

"(...) En lo político, Jaldo está seguro de que ha afianzado su centralidad. El gobernador siente que es el conductor del PJ, más allá de que no presida el distrito y que, ante todo, cualquiera sea la estrategia electoral que se piense para 2025, todas deben pasar por la revisión de la Casa de Gobierno. Ese el efecto político de haber elegido el camino del dialoguismo. (...)".

Tal como sucede con todo en la vida, la afirmación tiene 2 rostros: uno es el que describe el escriba; el otro es que a Milei le vaya tan mal como parece en la economía, y en 2025 él sea 'piedra' para toda lista electoral. Jaldo tendría que afrontar las consecuencias.

Es decir que Aguaysol hizo su enfoque sobre una hipótesis 'win-win' pero no hay ningún dato de la economía que afirme que la economía de Milei es 'win-win'. Todo lo contrario.

Parece que en La Gaceta ya no hablan con los clérigos católicos apostólicos romanos. Todos comparten las palabras del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, que pronunció 'face to face' con Javier Milei, horas después del no-chocolate y no-mantas de Jaldo:

"Hoy no hay tiempo para la indiferencia, no nos podemos lavar la manos, o somos hermanos o se viene todo abajo".

"Tantos hermanos paralizados desde hace años en su esperanza; tantos, atravesados por el hambre, la soledad, y una justicia largamente esperada; tantos argentinos tendidos sobre una manta en el frío de las veredas de las grandes ciudades del país; tantos, postrados a consecuencia de la falta de solidaridad y el egoísmo".

"En definitiva, una Argentina que nos duele hace mucho, que se dice independiente desde hace 208 años, pero que aún hoy sufre las cadenas de diversas esclavitudes, que no nos dejan caminar como pueblo hacia un desarrollo pleno y una mejor calidad de vida para todos".

La economía de Jaldo, ya que estamos con Tucumán, va tan pobre como la de otras provincias linderas.

Aguaysol: "Ese el efecto político de haber elegido el camino del dialoguismo." ¿Qué quiere decir eso en los bolsillos de los tucumanos? Nada.

Los $ 32.000 millones que Jaldo afirma por la reducción de la estructura estatal no provocan el equilibrio financiero tucumano.

Jaldo ha mandado a 'rastrillar' otra vez a los grandes contribuyentes y actualizar las valuaciones de las propiedades. Su objetivo es que el gasto en Personal no exceda el 50% del total de erogaciones. Esto luce más frío que la madrugada tucumana el 09/07.

El problema de Tucumán es el de otras provincias: Milei les exige mucho y les concede poco, y ni siquiera se atreven a dar la batalla que reclaman Axel Kicillof, Sergio Ziliotto y los otros ausentes.

Un consejo para Jaldo

Esto lo explicó muy bien el director del Instituto Consenso Federal, 'Topo' Rodríguez:

"La noticia es que “el empleo público en las provincias septuplica al de la Nación” y que el Presidente Javier Milei advirtió: “por cada empleado nacional, hay 5 provinciales”.

Aunque el Presidente no lo sepa o no lo recuerde, a principios de la década de 1990 el Estado Nacional le transfirió a las provincias la administración de la salud y de la educación, con empleados estatales incluidos y sin los recursos correspondientes.

Así, las administraciones subnacionales recibieron todos los maestros, profesores, médicos, enfermeros, más todo el personal directivo, administrativo y de apoyo de ambos sistemas, que hasta entonces engrosaban la plantilla del empleo público nacional.

Además, como la Seguridad Ciudadana es una competencia primaria de las provincias, cada una de las policías provinciales también suman significativamente en el registro de empleo público.

Sin embargo, mientras que en las provincias se contabilizan los empleados de la salud, la educación y la seguridad, las cifras de empleo público nacional que maneja Milei no sumaron al personal de la Policía Federal ni a los empleados de hospitales nacionales, ambos dependientes de la administración nacional. Por esos motivos, la comparación de cifras planteada por el Presidente no es técnicamente válida, carece de relevancia y no constituye una base racional para la toma de decisiones. Sin embargo, mientras que en las provincias se contabilizan los empleados de la salud, la educación y la seguridad, las cifras de empleo público nacional que maneja Milei no sumaron al personal de la Policía Federal ni a los empleados de hospitales nacionales, ambos dependientes de la administración nacional. Por esos motivos, la comparación de cifras planteada por el Presidente no es técnicamente válida, carece de relevancia y no constituye una base racional para la toma de decisiones.

Si alguien lo asesorara correctamente, el Presidente podría tener un buen panorama de los empleos públicos provinciales analizando un sencillo parámetro estadístico: la cantidad de habitantes por empleado público en cada provincia argentina. Se supone que a mayor cantidad de habitantes por agente estatal, habrá mayor “eficiencia”.

Entonces, Milei sabría que las proporciones de empleados públicos por habitante en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba y en la de Santa Fe, son las más bajas de todo el país.

La administración provincial bonaerense, con 609.498 agentes estatales, atiende a una población de 17.523.996 habitantes, es decir 28,75 pobladores por cada empleado estatal.

En la provincia de Córdoba, ese cociente es de 30,64 habitantes por cada empleado público provincial; y en la de Santa Fe es de 25,60.

En el pelotón de la “ineficiencia”, la cantidad de trabajadores estatales dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires casi duplica las cifras bonaerenses, cordobesas y santafesinas, ya que en CABA se registra un cociente de 15,80 habitantes por cada agente público dependiente del gobierno porteño.

Eso significa que en CABA se contrata casi el doble de empleados públicos por habitante que en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

En síntesis, el gobierno nacional compara mal, no entiende cómo funciona el Federalismo y obtiene conclusiones equivocadas para abordar problemas que no comprende."

