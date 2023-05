Tercios, pisos, balotaje y un candidato tentativo. La invocación de esos elementos disparó las especulaciones respecto de hacia dónde se dirige la estrategia electoral que plantea a la Vice.

¿Apostará Cristina Kirchner a meterse en el balotaje con un candidato que responda a su núcleo duro? ¿Una estrategia sustentada en la minoría intensa K? En un escenario de tercios, un postulante que alcance el 30% de los votos se garantizaría su pase a la final.

Para desentrañar el mensaje de la Vicepresidente, Urgente24 consultó a 3 analistas políticos.

Pablo Romá, director de Circuitos Consultora, observa que la irrupción de Milei en la escena electoral se convirtió en "un factor condicionante" para las principales fuerzas. En ese marco, consideró que si bien CFK puede impulsar un candidato "de su riñón", como podría serlo de Pedro, "eso no implica desechar otro tipo de acuerdos con otros sectores, sobre todo con sectores del peronismo".

"Yo creo que para llegar a la instancia de balotaje es necesario tener una presencia que implique mayor volumen electoral. Me parece que sólo con el kirchnerismo es difícil. Para llegar a ese objetivo, como lo planteó la Vicepresidente ayer, es necesario hacer acuerdos", dijo.

"Hoy tanto el kirchnerismo como el Frente de Todos necesitan tener también un peso electoral más amplio y creo que quizás la estrategia pase un poco por ahí, más allá de que el candidato pueda ser alguien del riñón o no. Cuando digo "no" me refiero a Sergio Massa. Creo que en ese sentido es necesario generar acuerdos, alineamientos que no solamente le den volumen electoral, sino también peso político a la campaña y al candidato que represente el espacio", sostuvo Romá.

Por su parte, Santiago Giorgetta, director de la consultora Proyección, desechó en su opinión que CFK esté pensando en una estrategia de "minoría intensa" para llegar al balotaje. "Yo no creo que ella hable de que la base de sustentación para entrar al balotaje sea una minoría intensa, sino de apoyarse sobre el núcleo duro del kirchnerismo, pero, como dijo ella, buscando un piso fuerte, un piso amplio, que le permita, después de la PASO, ser competitivo para entrar en la 2da vuelta", dijo.

"Yo creo Cristina Kirchner no está pensando en solamente cerrarse en un candidato duro del kirchnerismo, sino en mantener, por lo menos con una parte que hoy es muy importante del Frente de Todos, una alianza estratégica para poder lograr ingresar al balotaje", agregó.

Giorgetta cree, en cambio, que "en lo que se está pensando ahora mismo es en un candidato que represente en una parte muy importante al núcleo del kirchnerismo pero también pueda representar a un sector más amplio, tanto como para entrar en el balotaje como para ganarlo".

Consultado sobre si ese candidato es 'Wado' de Pedro o Sergio Massa, a quien CFK le reconoció haber agarrado "la papa caliente" de la economía, el director de la consultora Proyección consideró que "hoy las 2 opciones son esas", aunque estimó que la Vice posicionó al ministro del Interior al identificarlo como "hijo de la generación diezmada". No obstante, sostuvo que "en esa frase también entra" el ministro de Economía, "por una cuestión generacional".

Giorgetta opinó que Massa y de Pedro "son indivisibles", aunque no los consideró como una fórmula, más allá de que -dijo- "tampoco creo que podamos saber lo que piensa Cristina Kirchner".

De todas formas, el analista estimó que "esta vez Cristina no va a definir ella quién es el candidato". "Yo creo que esta vez el candidato tiene que ser el candidato del proyecto del justicialismo. Tiene que exceder la figura de Cristina Kirchner y abarcar a todo del peronismo", dijo.

Romá coincide en que el candidato debería representar el programa que CFK propone discutir. "El candidato debería encarnar esos puntos, que tienen que ver con la posibilidad de renegociar con el FMI y con generar mejores condiciones con los sectores que hoy están sufriendo la crisis", sostuvo.

Martín Surpin, director de Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP), en tanto, no descartó que Cristina Kirchner impulse una estrategia centrada en el núcleo duro. "¿Cómo saberlo con Cristina? Es una estratega y ya quedó demostrado anteriormente", dijo ante la pregunta de este medio.

En la percepción del analista político la Vice realzó a 'Wado' de Pedro, "pero es difícil certificarlo".

"Creo que sin dudas va a esperar a último momento. Primero verá las repercusiones de su acción comunicativa en C5N y luego, el 25 de Mayo (en un acto en la Plaza de Mayo) tal vez, hacer una jugada más importante", dijo.

Surpin consideró que el escenario de tercios que se plantea en la actualidad puede provocar que la Vice "busque agrupar a su núcleo duro y apuntar a que el piso electoral le sea suficiente para alcanzar el balotaje", a diferencia de 2019, cuando apostó a un "candidato unificador" para una elección dividida en mitades.

Para el director de CIGP, la ponderación de los pisos electorales y la definición en balotaje, y la referencia que se interpretó respecto a de Pedro "van tendiendo" hacia la insinuación de la construcción de una estrategia de minoría intensa.

