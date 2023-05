También dijo que hay que “avanzar en una modernización laboral”, y dio como ejemplo que “hay que terminar con la industria del juicio”, que desalienta la generación de empleo y puede “voltear a una PYME”.

El precandidato presidencial también se refirió a la situación del sector lechero de la provincia y dijo que “sufre porque este gobierno castiga a los que producen y, además, dice abiertamente que el campo es el enemigo”.

Sobre el cepo cambiario sostuvo que “hay que salir lo antes posible”, que “cambiaría la modalidad e iría flexibilizando ” pero que lo más importante es “construir confianza". “De lo que se trata es de tener un plan en serio, integral y que sea sostenido en el tiempo”, repitió.

Por otra parte, consultado acerca de la posibilidad de llegar a acuerdos básicos, a pesar de la grieta, declaró: “No he visto ninguna voluntad de este gobierno de diálogo y acuerdo. Lo único que hacen es echarle la culpa de todo al gobierno de Macri. Ahora, no tengo duda de que para el futuro de la Argentina tenemos que terminar con la violencia, con la agresión, con el insulto como forma de hacer política. Tenemos que pasar a la Argentina de los hechos, de la acción, y para eso se necesitan acuerdos, que no son con todos, pero sí acuerdos para un cambio profundo que saque a la Argentina adelante”.

Y adelantó que ya está hablando con los sectores productivos, con la Mesa de enlace y “con cada sector de la producción real” para lograr esos acuerdos.

En cuanto a qué situación dejará el gobierno actual, manifestó: “Sea como sea el país que recibamos los vamos a sacar adelante”, enfatizó.

Durante su visita, el referente de JxC asistió a la inauguración de un laboratorio biotecnológico. En el evento, además de Chiarella y Scaglia, lo acompañó Carolina Barone, quien continuó el recorrido con el Jefe de Gobierno.

Luego, mantuvo un encuentro con egresados de “Terminá la Secundaria”, el programa online que ofrece la Ciudad de Buenos Aires para que muchos argentinos puedan concluir sus estudios. En la última convocatoria hubo más de 3.600 santafesinos inscriptos.

Al mediodía compartió un almuerzo con distintos empresarios y referentes políticos, donde presentó sus propuestas económicas y escuchó sus principales preocupaciones en relación al país.

Finalmente, recorrió el Parque Industrial “La Victoria”, donde funcionan 26 empresas, y visitó la fábrica de Essen Argentina, dedicada al diseño, fabricación y comercialización de productos de alta calidad para cocina.

La recorrida del mandatario por Santa Fe continuará mañana en la ciudad de Rafaela.

