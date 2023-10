Cecilia Moreau defendió sostener los "derechos obtenidos"

A 40 años de recuperar la democracia hay cosas que no se discuten: no se puede decir que hubo excesos en la dictadura cuando lo que pasó fue un exterminio planificado por parte del Estado que mató a 30 mil compañeros desaparecidos A 40 años de recuperar la democracia hay cosas que no se discuten: no se puede decir que hubo excesos en la dictadura cuando lo que pasó fue un exterminio planificado por parte del Estado que mató a 30 mil compañeros desaparecidos