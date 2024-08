Caso Cecilia Strzyzowski: Emerenciano Sena y esposa a juicio como 'partícipes primarios'

Ante esa resolución de Sandoval, los fiscales habían decidido apelar para pedir que se mantenga la figura del partícipe primario. Consideraron que el juez "se excedió" en sus funciones.

Argumentos de Equipo Fiscal Especial (EFE)

Los fiscales expusieron

El señor Juez de Garantías no sólo no fundamentó sus decisiones en base a las funciones propias de un juez de control, sino que, de manera evidente, se excedió al realizar una interpretación y valoración paralela de los elementos probatorios El señor Juez de Garantías no sólo no fundamentó sus decisiones en base a las funciones propias de un juez de control, sino que, de manera evidente, se excedió al realizar una interpretación y valoración paralela de los elementos probatorios

A todo esto, Casación tiene que resolver un planteo interpuesto por la defensa de los Sena, que dilata aún más la elevación a juicio del caso. Por todas estas demoras se espera que los tres Sena y los cuatro colaboradores acusados de encubrimiento recién sean juzgados a comienzos de 2025. Largo y sinuoso camino el de la justicia chaqueña.

