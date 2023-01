Caos en redes: Acusan a Burlando de usar el caso Báez Sosa

¿Qué tan plausible es su apoyo a la causa en beneficio de los votos?

Las respuestas en redes

Gran parte de las respuestas fueron negativas, considerando que Burlando está usando el juicio de manera mediática y poco ética en la medida que se espera una respuesta. O por lo menos así lo hicieron gran parte de las respuestas al tuit de la encuesta.

image.png

¡¡Qué vergüenza esto!! Sos parte del sistema judicial: esto es show y presión, absolutamente contrario a la ética. Fomenta además que la gente opine sin tener el conocimiento total de la causa (nadie lo tiene solo por los medios). Para eso hay jueces (o jurados) que ven todo. ¡¡Qué vergüenza esto!! Sos parte del sistema judicial: esto es show y presión, absolutamente contrario a la ética. Fomenta además que la gente opine sin tener el conocimiento total de la causa (nadie lo tiene solo por los medios). Para eso hay jueces (o jurados) que ven todo.

image.png

¿Cómo vas a hacer este circo, compebetes irresponsable? ¿Cómo vas a hacer este circo, compebetes irresponsable?

image.png

No deberías abusar de la opinión pública para meterle presión a los jueces... Dejalos que trabajen en paz No deberías abusar de la opinión pública para meterle presión a los jueces... Dejalos que trabajen en paz

image.png

Alta irresponsabilidad de tu parte, eso no se vota. No buscas justicia. Está claro. Alta irresponsabilidad de tu parte, eso no se vota. No buscas justicia. Está claro.

image.png

Que poco serio, colega. La justicia deja mucho que desear en sus fallos, pero esto de abrir una encuesta de opinión, lamentable. Creía que los fallos eran privativos de los jueces y conforme su sana crítica. No según encuestas. Vergonzoso Que poco serio, colega. La justicia deja mucho que desear en sus fallos, pero esto de abrir una encuesta de opinión, lamentable. Creía que los fallos eran privativos de los jueces y conforme su sana crítica. No según encuestas. Vergonzoso

image.png

A mí en la facultad me enseñaron a no opinar de un expediente judicial sin haberlo leído, por eso no te puedo responder. Qué clase de sondeo mediático es ésta pregunta? A mí en la facultad me enseñaron a no opinar de un expediente judicial sin haberlo leído, por eso no te puedo responder. Qué clase de sondeo mediático es ésta pregunta?

image.png

Me da vergüenza ajena como maneja mediáticamente el caso. Lo mismo que las selfies dentro del recinto del tribunal. Hay un chico muerto, dos padres destruidos y 8 imputados esperando su condena. Y tres jueces que deben trabajar con la mayor independencia. No da hacer encuestas. Me da vergüenza ajena como maneja mediáticamente el caso. Lo mismo que las selfies dentro del recinto del tribunal. Hay un chico muerto, dos padres destruidos y 8 imputados esperando su condena. Y tres jueces que deben trabajar con la mayor independencia. No da hacer encuestas.

Y la cereza del pastel:

Captura.JPG

Esta encuesta está dirigida a evaluar cuánto influiste en el público, cuánto es tu poder de convencimiento, verdad? Dado que querés ser Gobernador de la Provincia Esta encuesta está dirigida a evaluar cuánto influiste en el público, cuánto es tu poder de convencimiento, verdad? Dado que querés ser Gobernador de la Provincia

