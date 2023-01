Hugo Tomei-Burlando: Video por la ventana y dudas del plan

Y continuó "incluso cometió algunos errores dijo "acá no hubo dolo, acá hubo un homicidio" dice. Agregando que según él “No hay dolo. No se pudo probar el plan para matar." a lo que ante la mirada del letrado:

Cuando vos le producís a alguien lesiones gravísimas o lesiones, siempre hay dolo. El dolo se diferencia de la culpa porque tiene la intención de dañar no solo de matar, creo que habló para la tribuna para que la gente dijera "estos chicos no quisieron matarlo" pero le metió el condimento que no hubo dolo, pero dolo hubo, lo hubo desde el primer momento hasta el final

Los periodistas a cargo de llevar adelante la entrevista, le consultaron a cerca de la frase dicha por Máximo Thomsen "vamos a acatar lo que ustedes decidan" a lo que cuestiona diciendo: "Él dice "nosotros vamos a acatar" y si, claramente también lo dijo uno de los imputados "vamos a acatar lo que resuelva" ¿qué otra cosa les queda que acatar?".

Al momento que analizar si los alegatos fueron optimizados para los medios añadió a Fernando Burlando en la conversación asegurando que el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires no se toma los casos personales:

Creo que hay un enfrentamiento Burlando-Tomei, no olvidemos que Tomei lo denunció a Burlando a lo largo del expediente, en el colegio de abogados tuvo varios enfrentamientos que tal vez no salieron a la luz pero si. Se ve en el video que salió Burlando insultándolo en todos los medios y la forma en la que Burlando dice "suba el volumen porque no se escucha" como diciendo "se donde vas a pegar pero estoy orgulloso de lo que te dije y te lo volvería a decir" se hizo raro porque Burlando no es de hacer cuestiones personales que creo que lo genera la impotencia de este tipo de defensas.

¿Quien fue mas contundente en su alegato? preguntaron desde el canal, lo cual contestó "En un sistema judicial que exige que te beneficia con la duda y que dice que en siempre en caso de duda es a favor del delincuente o del que está siendo imputado por un delito, claramente a pesar de la abrumadora cantidad de pruebas, la situación es bastante compleja porque hay que probar. Nadie escribe un plan para matar a una persona, claramente cuando Tomei se planta y dice "no hay plan", se pone del lado mas simple, más fácil, obliga a la otra parte a probar algo que es casi prueba diabólica, muchas de las cosas que tenían que privarse acá era lo que se denomina "prueba diabólica". Y añadió:

Ese plan tiene signos, señas, arengas, y un resultado no hay, mucho mas que eso y Tomei creo que se aprovecha de esa falta de definición en ese aspecto y se planta y dice "acá no hubo plan" sabiendo que es una prueba muy difícil pero creo que los extremos fueron privados. Y vuelvo a decir, la jugada magistral de Améndola y Burlando es mostrar ese video con los circulitos en colores el "tracking mocion" como lo denominaron que muestra como fue el momento, más allá si fue el momento oportuno o no para presentarlo judicialmente, creo que todos estamos de acuerdo que fue forzado y entró por la ventana pero tiene que haber producido en el tribunal lo mismo que produjo que a los que lo vimos.

Como ya adelantó Urgente24, la jueza María Claudia Castro confirmó cuándo se realizará la etapa final, a diferencia de lo previsto inicialmente (30 o 31 de enero), se estableció que el 6 de febrero a las 13 horas, se conocerá el veredicto y los fundamentos de la sentencia. A lo que D´Alessandro asegura que "un caso como este que lo van a tener que revisar 5 millones de veces porque esto se hace generalmente por relatores, una persona de confianza del juez que va escribiendo. Lo primero que tiene que tener una sentencia es una larguisíma relación de todas las pruebas y todo lo que se examinó en el expediente, por lo tanto, un trabajo tedioso y de mucho cuidado. Lo van a tener que revisar por lo menos, 3 veces".