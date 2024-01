Bullrich y Caputo contra la CGT 'mafiosa' y suben al ring a Kicillof

En tanto, la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, opinó: “El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo ”, posteó en sus redes sociales.