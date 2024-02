Beto Casella: "viene un proyecto desconocido para Argentina"

"Son interesantes las declaraciones de Javier Milei porque todo lo que dice remite a su madre ideológica que es Margaret Thatcher. El neoliberalismo es un proyecto político y social que apunta al individuo no a lo social. Dentro del DNU la idea de atentar contra pequeñas organizaciones culturales alejadas, en Ushuaia o en La Quiaca, tiene que ver con que en el pensamiento de la ex premier británica o de Milei no tiene sentido una sociedad de fomento. Tampoco, una compañía o un club social en Cafayate o en Caleta Olivia. Los clubes deben ser sociedades anónimas deportivas donde exista un jeque que veremos si logra o no el éxito deportivo".