Pero, de acuerdo a los trascendidos, no se llegó a pasar en limpio lo acordado en torno a los cargos de legisladores provinciales y concejales, un aspecto clave en la provincia de Buenos Aires. Y ahora se conoció la letra chica...

Desde el sciolismo sostienen que lo trazado en el acta constitutiva "es inadmisible". "No respetaron lo que se habló, se va a romper todo si insisten con esto. Esperemos que sea un error y lo corrijan", indicaron a Clarín cerca del embajador en Brasil, en referencia a la integración de las listas provinciales y para los municipios.

Se refieren al sistema de integración de las listas que se fijó en cada una de las 8 secciones electorales de la provincia. "Están escondiendo el acta, haciendo trampa y no nos vamos a quedar mirando", sostienen.

En el texto del acta se establece que en la Sección Capital (La Plata), la minoría debe obtener el piso del 30% para ubicar en la lista al tercer senador titular y al tercer suplente. En la Primera, el piso abre el octavo y el 13° lugar en la lista de Diputados bonaerenses. En la Segunda, el quinto senador y el tercer suplente. En la Tercera, el 7° senador, en la Cuarta y en la Quinta, el 7° y el decimosegundo Diputado. En la Sexta, el quinto senador; y en la Séptima, el quinto diputado.

Para las listas de concejales, donde también por orden de Máximo y contra la pretensión de los intendentes también habrá competencia interna, se da algo similar: el reparto de lugares en las listas para las generales se dará -siempre que la minoría obtenga el 30% de los votos de la coalición- en los lugares 6° y 11°.

"Con este sistema el que pierde, aunque saque el 49%, no mete ni un diputado ni un concejal, las minorías no están integradas", reprochan cerca del ex gobernador bonaerense, donde dejan abierta la puerta a judicializar la disputa por considerar "inconstitucional" ese límite.

Esto perjudicaría particularmente a Scioli en la búsqueda de acuerdos con otras fuerzas, donde el reparto en las boletas juega un rol central.

Pero, además, el reglamento establece que los candidatos a intendente y a cargos legislativos no podrán ir colgados de dos boletas de postulantes a la gobernación, por lo que deberá respetarse a rajatablas el esquema de la “I”: cada candidato presidencial deberá tener sus propios candidatos en todos los tramos.

scioli tolosa.jpeg

Al respecto, la ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora bonaerense, Victoria Tolosa Paz, aseguró que su espacio está "en diálogo con Máximo Kirchner para poder garantizar la participación de las minorías" en el proceso electoral de Unión por la Patria.

La funcionaria nacional remarcó que hasta el próximo lunes hay tiempo para terminar el reglamento interno de los cargos provinciales y locales y señaló que para ello se encuentran "en diálogo" con el presidente del Partido Justicialista provincial.

"Nosotros proponemos lo que ya está escrito y que funcionó muy bien con el Frente de Todos, con los mismos pisos y la misma distribución histórica para las minorías, pero nos encontramos en la Junta Provincial con un artículo que reza que empiezan a repartirse los concejales desde el séptimo lugar, entiendo que fue una confusión y estamos trabajando para que de acá al 19 esto no ocurra porque se estaría violando el principio constitucional de representación de las minorías de nuestra Constitución", advirtió Tolosa Paz.

La ministra también dejó en claro que esta discusión interna del reglamento alcanza a los intendentes "que vienen diciendo que quieren trabajar con las dos listas: ellos quieren jugar con la Y, con los dos candidatos a Presidente y a la Gobernación, pero hay un impedimento hasta ahora verbal que no está escrito en el reglamento".

Avales: ¿Otro problema para Scioli?

El reglamento también establece restricciones en cuanto a los avales: cada candidato deberá tener un 50% de avales del Partido Justicialista (PJ) y, de los restantes, un 20% deben ser de afiliados de los partidos Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Partido para la Victoria, Kolina y Frente Grande y que representen al menos tres fuerzas políticas de las antes mencionadas.

Esto implicaría una complicación para Scioli, ya que el precandidato no tendría problema en obtener avales del PJ pero podría tener dificultades para conseguir el 20% de los avales de los partidos antes mencionados. “¿Quién le va a dar un aval del Frente Renovador, de Nuevo Encuentro o del Partido de la Victoria?”, se preguntaron desde el entorno del embajador en Brasil en diálogo con el portal Letra P.

En diálogo con La Nación, un dirigente de La Cámpora que estuvo muy al tanto de la confección de la letra chica del reglamento aseguró que la cláusula no busca excluir a ninguna lista. “Scioli los va a conseguir. Pueden ser 398 afiliados de uno de los partidos, y dos afiliados de otros dos sellos. Es más, diría que los requisitos son demasiado laxos”, dijo. Y apuntó que “se fijó ese requisito (del 20%) porque fueron los partidos constituyentes del frente electoral en 2019″.

Sin embargo, otro dirigente kirchnerista muy al tanto de la dinámica partidaria, advirtió: “La mayoría de los partidos de Unidad Ciudadana tienen una militancia muy orgánica. Van a tener que ir a convencer a esos afiliados de que avalen a Scioli. No es tan fácil”.

Así las cosas, hay una nueva guerra en puerta en el flamante Unión por la Patria. Y Scioli vuelve a amenazar con ir a la Justicia, mientras continúan las negociaciones.

