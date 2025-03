50 años de la creación del Círculo de Legisladores Nacionales

Los exdiputados Jesús Rodriguez, Cristina Guevara, Nestor Perls, Pedro Calvo, Alicia Besada, Angel Abasto, Daniel Basile, Walter Ceballos, Laura Alberti, Domingo Vitali y Miguel Saredi, entre otros.

A su turno Humberto Roggero, presidente del Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales, (IEERI) enfatizó que era "un placer compartir el escenario con el tema que trata de acercar la academia y la política, superando las grietas buscando una síntesis común de pensamiento acción".

Andrés Delich

Delich es Licenciado en sociología por la Universidad de San Andrés, con especialización en Educación con orientación en gestión educativa por la Universidad de Buenos Aires, a lo largo de su trayectoria se desempeñó como ministro de Educación, secretario de Educación Básica, miembro de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Baja y Diputado Nacional.

También fue Director Nacional de la OEI en Argentina, ejercido como consultor y experto de programas del Banco Mundial y del BID. Desde 2009 es titular de la Cátedra de Introducción a la Sociología ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

5db1b66483e6cbd3e30a809eadb74f8c_L.webp Duros resultados surgen de las pruebas PISA Foto: NA

Pruebas PISA

Delich expuso datos para evaluar la situación actual tanto a nivel global, Latinoamericano como argentino; citó programas internacionales de evaluación y habilidades como “PISA”.

En ese orden remarcó que "la mitad de nuestra población está por debajo de los requerimientos básicos" luego mencionó que

El 50% de los chicos/as no cumplen con el nivel que se requiere en la evaluación. En matemáticas es calamitoso, el 75 % de los chicos no llegan al nivel mínimo en América Latina. En el año 2000 Argentina lideraba en materia de educación. Hoy estamos en el pelotón. En el promedio, América Latina está estancada en materia de educación. El 50% de los chicos/as no cumplen con el nivel que se requiere en la evaluación. En matemáticas es calamitoso, el 75 % de los chicos no llegan al nivel mínimo en América Latina. En el año 2000 Argentina lideraba en materia de educación. Hoy estamos en el pelotón. En el promedio, América Latina está estancada en materia de educación.

