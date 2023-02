Argentina con clima infernal: Cómo va a estar este finde

Por otro lado Santiago del Estero se mantiene con cielo parcialmente nublado pero finalizando la semana, recién el día domingo podrán apreciar las tormentas aisladas que se les vienen inclusive hasta la próxima semana.

Las temperaturas promedio para el NOA irán de los 10°C como mínima a los 35°C como máxima menos Santiago del Estero que tendrá temperaturas que rondarán los 22° C de mínima y 41° C de máxima.

Clima: Cómo estará en el NEA

Para las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, el cielo nublado predominará el sábado y domingo, pero las tormentas aisladas aparecerán hoy y continuarán el lunes en adelante.

La temperatura para hoy será de mínima 24° y la máxima 39° C.

clima calor.jpg

Clima: Cómo estará en el centro

La región central del país tendrá un pequeño descanso en comparación del resto porque si bien, AMBA se encontrará con cielo mayormente nublado durante el sábado, el domingo esperan caer unos chaparrones durante el horario de la tarde.

Santa Fe y Entre Ríos no contarán con lluvias estos dos días, para lo que sigue de esta semana tendrán días de cielo parcialmente nublado.

La Pampa por mientras, actualmente espera la llegada de tormentas aisladas para la tarde noche que continuaran el resto del fin de semana, al igual que Córdoba, que actualmente se mantiene nublado, el fin de semana esperan tormentas aisladas.

Las temperaturas serán de mínima 22°C que ascenderá a una máxima de 38° C.

Cómo estará Cuyo

Las provincias cuyanas de Mendoza y San Juan tendrán tormentas aisladas para el día sábado que comenzaran a partir de este mismo viernes. Por otro lado San Luis se mantiene consistente con las lluvias que se extenderán esta semana hasta el día domingo.

La temperatura para cuyo va desde los 32° de mínima hasta los 37° C de máxima.

Cómo estará el sur del país

Santa Cruz y Tierra del Fuego se mantienen con tormentas aisladas durante esta jornada, al igual que mañana sábado y para el domingo solo serán chaparrones.

https://twitter.com/MeteoredAR/status/1623638623068340226 #BuenJueves

La ola de #calor se intensifica en gran parte de #Argentina y persistirá al menos hasta el próximo fin de semana. #Incendios arden descontroladamente en distintos sectores.



Mantenete informado en #MeteoredAR.

https://t.co/Q5aIVZjKqN pic.twitter.com/FEQNany2DP — Meteored.com.ar (@MeteoredAR) February 9, 2023

Por otro lado las provincias de Chubut y Neuquén tendrán el cielo parcialmente nublado no solo este fin de semana, sino que la semana próxima también. Rio Negro espera continuar con las lluvias hasta el sábado mientras que para el domingo, permanecerá mayormente nublado.

La temperatura oscilará entre una mínima de 4° con una máxima de 15° C para Tierra del Fuego mientras que para Santa Cruz la máxima será de 27° y la mínima de 10° C. Para Río Negro, Chubut y Neuquén la temperatura tiene un piso de 21° que ascenderá hasta los 35° C.

