Argentina 2024, lo nuevo aún no nació, lo viejo todavía no murió

Activo como pocos en su búsqueda de diálogos y de concreción de alianzas, Daniel Madeo ha logrado otorgarle al Partido Federal un proyecto y un propósito. No es poco en una Argentina 2024 que él describe como "Lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir", según él hacia un futuro que definió con el título de su libro, 'La Hora del Federalismo'.