Alcohol Cero: Santa Fe no quiere quedar atrás

Con respecto a las sanciones, van desde multas de 3000 a 1,000 unidades fijas (equivalentes a $160,000 a $525,000) hasta la inhabilitación para conducir por períodos de 15 días a 2 años.

De manera excepcional, la propuesta no aplicará multa o inhabilitación "cuando la medición de alcohol sea de hasta dos décimas de gramo por litro de sangre". En casos como estos, el infractor no podrá seguir manejando y, si no cuenta con un acompañante en condiciones para tomar el mando, deberá cubrir los costos del acarreo y depósito del coche.

Asimismo, aquellos que den alcoholemia o narcolemia positiva deberán asistir a un curso de reflexión y revisión de conducta de 6 horas dirigido por la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Si se reincide, el mismo se extenderá a 12 horas y se deberá realizar un trabajo final sobre el tema.

En ese sentido, Oliver comentó que la norma fue analizada por la agencia provincial encargada de la seguridad vial y generó consenso entre los diputados de la comisión de Salud.

Alcohol Cero

Con la implementación de la Ley Nacional se unificarían los criterios de circulación en las rutas santafesinas que, hasta el momento, permiten hasta 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores de autos particulares en vías provinciales.

Tal lo contó Urgente24, Rosario lleva tres años con Alcohol Cero al volante y el balance es positivo. Por ende, Santa Fe busca ir por el mismo sendero.

