Alberto Fernández habría sugerido a Tamara Pettinato para un contrato con el Estado

La explicación del funcionamiento de esa App en el evento estuvo a cargo, no de los funcionarios, sino de otra personas. Sainz consignó en su nota: "En la presentación de la app, la humorista Tamara Pettinato explicó que los consumidores no solo podrán denunciar cuando el precio de un producto sea más alto que el que figura en el acuerdo, sino que también podrán informar cuando no se encuentre alguno de los 1700 artículos en las góndolas".

A raíz de las revelaciones sobre la relación personal de la periodista con Alberto Fernández mientras éste era Presidente, la presencia de Pettinato en aquel evento del Gobierno tomó otra dimensión.

Ya había trascendidó tiempo atrás que Pettinato fue una visitante a la quinta de Olivos durante la cuarentena. Nunca se explicó cuál fue el motivo de aquella presencia en la quinta presidencial.

Pero luego de la denuncia de Fabiola Yañez contra el exPresidente por violencia de género, trascendieron filmaciones en las que se ven a Fernández y a Pettinato bebiendo alcohol y teniendo una charla íntima en la Casa Rosada. Por lo que se ve en los videos, en el video, las tomas las hizo el propio exmandatario.

Embed - Polémico video en el despacho presidencial de Alberto Fernández con Tamara Pettinato

Contrato

Tras la difusión de ese registro, la periodista Cecilia Boufflet reveló que habría sido a instancias del entonces Presidente que Pettinato tuvo ese rol en aquel evento del Estado.

La periodista contó en el programa 'Lanata Sin Filtro', por el aire de radio Mitre, que accedió al contrato con la productora que organizó aquella presentación. Se trata de la firma Genoma, que estaba contratada por Presidencia de la Nación.

Según la reconstrucción de Boufflet, la oficina de Tombolini "le pidió la organización del evento a las productoras que tiene ya contratada anualmente a Presidencia de la Nación” y que se convoque a "una influencer que explique cómo funciona la aplicación" de 'Precios Justos'.

“Cuando se llega al evento, la persona que está contratada para hacer esa comunicación que dura entre 5 y 10 minutos en el escenario y que está completamente borrado de las redes del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Comercio- nunca se difunde y se publica la transmisión- es Tamara Pettinato”, indicó Cecilia Boufflet.

Según Boufflet, el contrato fue realizado por la productora Genoma, y para ello no hubo una licitación o concurso, sino que fue una decisión de Presidencia porque, según explicaron desde Comercio, “todos los eventos del CCK se hacen con la logística que ya tiene contratada Presidencia, quien habitualmente usa ese centro para lanzamientos o presentaciones de dimensión grande”.

De acuerdo a esa versión, total del presupuesto fue, a dólares de ese momento, de US$4.500, y desde el rubro artístico le explicaron a la periodista que “por lo menos la mitad de eso tiene que ser el costo de la persona que participa, porque son bajos los costos para poner dos horas tres pantallas y algunos micrófonos en ese lugar”.

De acuerdo al relato de la periodista, en el contrato “no figura el nombre de la persona ”, sino que “se presupuesta a una influenciadora para que haga la presentación”.

Mientras tanto, siempre según Boufflet, lo que también "reconocen o sugieren" algunas fuentes del equipo económico de ese momento es que “el nombre de Tamara Pettinato a la productora se lo sugirió Presidencia de la Nación”, lo que involucra al exPresidente.

La reacción de Javier Milei

Tras la viralización del relato de Cecilia Boufflet, el propio Javier Milei se expresó sobre el tema.

El Presidente compartió un tuit que incluye la versión difundida en radio Mitre y agregó que, en caso de comprobarse, el vínculo entre Fernández y Pettinatto "excede la esfera personal" e involucra al Estado.

"Si esto es así, ahora ello excede a la esfera de lo personal...ya que ahora parece que está el Estado en el medio, es decir, los pagadores de impuestos...", sostuvo el jefe de Estado en la red social X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1823018180505112924&partner=&hide_thread=false Si esto es así, ahora ello excede a la esfera de lo personal... ya que ahora parece que está el Estado en el medio, es decir, los pagadores de impuestos... https://t.co/m8oiXIJ6BI — Javier Milei (@JMilei) August 12, 2024

Más contenido de Urgente24

El Gobierno prepara la venta de 4 centrales hidroeléctricas clave

Otro polémico posteo de Javier Milei: "Mucho sexo gay"

Polémicas designaciones de Javier Milei: De funcionarios del FdT a inexpertos para reformar el Estado

Salvador Di Stefano Pro Milei: Comprar bonos y no dólares porque llega la recuperación