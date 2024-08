Polémicas designaciones de Javier Milei: De funcionarios del FdT a inexpertos para reformar el Estado

Sabido es que los nombramientos de Javier Milei, quien pasó la campaña con el relato de aplicar la motosierra a "la casta", de barrer con funcionarios nombrados por el nepotismo, para que luego se den casos como el de Daniel Scioli, uno de los emblemáticos dirigentes del peronismo y del kirchnerismo, o el del hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni, para mencionar algunso, pero llegar a nombrar colaboradores en áreas sensibles que pretendan "aprender" mientras "trabajan" y en áreas tan sensibles, se lleva todos los cuestionamientos posibles.

aviso_312049.pdf

Alejandro Tamer, en San Lorenzo

No es el único cargo además que asume Tamer, ya que el funcionario del equipo de Federico Sturzenegger también integrará la Secretaría que creo la dirigencia de San Lorenzo en la reestructuración del fútbol profesional.

Según el comunicado de prensa publicado en redes sociales: "El presidente Marcelo Moretti resolvió lanzar un plan de reestructuración general del fútbol de San Lorenzo con el objetivo de potenciarlo en todos sus aspectos, partiendo de una línea de trabajo que privilegie una perfecta sintonía entre todas sus áreas".

La determinación llegó en medio de una tensión interna entre el ídolo y la máxima autoridad de la institución. "(Néstor) Ortigoza no es un mal muchacho, pero le falta formación para el cargo", afirmó a 'Doble Amarilla'.

image.png Javier Milei y el Ministro Federico Sturzenegger designaron como Subsecretario de Reforma Estatal a un hombre que irá conociendo el Estado mientras lo reforma.

En tal sentido, el documento detalla las modificaciones que se llevarán adelante, en las que excluyeron a Ortigoza, quien continuará como vocal:

Habrá una nueva Secretaría de Fútbol Profesional. Estará liderada por el dirigente Julio Lopardo, quien ya fue presentado por el presidente ante el plantel profesional y el cuerpo técnico luego del entrenamiento matutino de este domingo. Además, estará integrada por el vocal Alejandro Tamer y por los ex jugadores azulgranas Ángel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez, ambos como coordinadores Habrá una nueva Secretaría de Fútbol Profesional. Estará liderada por el dirigente Julio Lopardo, quien ya fue presentado por el presidente ante el plantel profesional y el cuerpo técnico luego del entrenamiento matutino de este domingo. Además, estará integrada por el vocal Alejandro Tamer y por los ex jugadores azulgranas Ángel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez, ambos como coordinadores

Con este movimiento, se decidió incluir a Tamer, que es vocal de la institución y una de las personas cercanas al funcionario del Gobierno de Javier Milei, que busca insertar a las SAD en Argentina.

image.png

No es la única designación polémica....

Pero, por si esto no fuera poco, otra designación llamó hoy poderosamente la atención. Se trata de la designación del ex Concejal de Avellaneda, Marcelo Alejandro Nimo, como nuevo "Agregado Especializado en el Área de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional de la Embajada de Argentina en España", según lo establece el Decreto 722/2024 publicado hoy en el 'Boletín Oficial'.

Se trata nada menos que del "exAgregado Especializado en el Área de Producción e Inversiones de la Embajada de la República Argentina ante el Reino de España", que nombró en abril de 2023, mediante el Decreto 227/2023, el exmandatario Alberto Fernández, y que a los dos meses de asumir el mismo Javier Milei y el Ministro Luis Toto Caputo dispusieron su cese en el cargo "a los fines de lograr una mejor eficiencia en el funcionamiento del Estado Nacional y optimizar los recursos humanos y financieros".

Así se pudo leer en el Decreto 154/2024, publicado en el 'Boletín Oficial' del 20 de febrero de este año.

20240220.pdf

Pero ocurre que dos poco después, el denominado "Instituto de Estudios Históricos de Bances y Valdés", con sede en Asturias, designó a Javier Milei como "Académico de Número" en virtud de su "contribución significativa al campo de la economía", y por sorpresa fue el Marcelo Alejandro Nimo, ahora en el rol de "Delegado del Instituto en Argentina", quien le entregó personalmente la distinción en la Quinta de Olivos, el 12 de junio pasado.

Ahora, Javier Milei, Toto Caputo y la canciller Diana Mondino acaban de designar como funcionario para que active las inversiones y el comercio con nuestros España, a este hombre que ahora se autodefine como menemista, mileísta y anarcocapitalista, y que se autoproclamó "discípulo" de Jesús Huerta de Soto, el catedrático español idolatrado por Javier Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/alejandronimoAr/status/1748348352381468894?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1748348352381468894%7Ctwgr%5E58c64427001e27e4286e1a56e5b48d30c9107b9b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmptnoticias.com%2Falejandro-nimo-se-reunio-en-madrid-con-huerta-de-soto%2F&partner=&hide_thread=false He tenido honor de compartir conversación con Catedrático jesús Huerta de Soto @JHS_Oficial , de quien me considero discípulo. Me ha ayudado a comprender mejor la importancia en la firmeza de las decisiones anti-estatistas y anarco-capitalistas. @JMilei . Viva la libertad Carajo! pic.twitter.com/ScW3OcJNb4 — Alejandro Nimo (@alejandronimoAr) January 19, 2024

Y hoy este hombre que antes de ir a España con el gobierno del Frente de Todos, fue también durante la Presidencia de Alberto Fernández, funcionario del Correo Argentino, donde se quejaba del Directorio de esa empresa por "no atender y no hablar con los gremios", sostenía que "un gobierno peronista no puede no escuchar a los gremios", e incluso despotricaba contra Mercado Libre porque "el contrato con Mercado Libre deja más de 300 millones mensuales de pérdida, dejando en evidencia que el Correo Argentino pondría plata para que Mercado Libre obtenga mayores ganancias", le agradece públicamente a Javier Milei por el cargo y se comprometió a "trabajar arduamente por nuestro amado país así como por los valores de la Libertad y de la Escuela Austríaca de Economía".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/alejandronimoAr/status/1822932761616801952?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false Hoy primer día de mi regreso como Consejero y Cónsul General, encargado de la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional en la Embajada Argentina ante España, designado por el Presidente @JMilei a quien agradezco esta enorme responsabilidad y su confianza.

Como es… — Alejandro Nimo (@alejandronimoAr) August 12, 2024

Otras noticias de Urgente24

Martes 13: Fabiola Yáñez amplía su declaración sobre Alberto Fernández

"Argentina es blanqueo-dependiente: si no llega suficiente dinero tendremos problemas"

"Aumento del pasaje es del 37,5% pero con fin del boleto integrado se pagará otro 25% más cada viaje"

Rusia estabiliza Kursk, evacúa Belgorod y alerta por Zaporizhia

El País de España no difundirá entrevista con Alberto Fernández si no habla también Fabiola Yáñez