Alberto Fernández, el intendente

Ganó meses, esquivó los ajustes, esquivó las internas y llegó la elección. Recorrió el país y comenzó a darse cuenta que no era bienvenido, hasta que los gobernadores se vieron obligados a pedirle que no vaya más para no complicar más su performance electoral 2021. Pasó la elección y el cachetazo todavía duele en el Frente de Todos, donde muchos dicen que no hay retorno.