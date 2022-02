Alberto Fernández bendice a la JUP de Tolosa Paz: ¡...!

https://twitter.com/CotiBossio_/status/1354254407240716289 Me decidí a hacer este hilo xq veo en compañeros y compañeras la necesidad de debatir sobre la doctrina peronista y varios me han preguntado mi opinión en distintos momentos.Primero lo primero: si pretendés q haga encajar la doctrina con lo q vos o yo pensamos,no va a pasar(1/12) pic.twitter.com/6ZOE4jt1rR — Coti Bossio (@CotiBossio_) January 27, 2021

La JUP

La JUP es una organización política universitaria que surgió en los años 1960, pero sin representación en el Consejo Nacional del PJ, tal como sí la tienen la CGT, la Juventud y la Rama Femenina. Sí tiene una Mesa Nacional que integra un secretario por cada universidad nacional.

La historia la conocía de memoria la fallecida Alcira Argumedo. También hay varios libros sobre el tema, por ejemplo:

'La Juventud Universitaria Peronista en las memorias de la militancia estudiantil reformista y marxista de la UBA, 1973 - 1976', de Mariano Ignacio Millán ;

; 'Peronismo y Universidad en los años 1960 - Una aproximación a las tramas discursivas y organizativas del proceso de peronización de los sectores estudiantiles y docentes de la Universidad de Buenos Aires (1966-1973)', de Nicolás Dip ; y

; y 'Juventudes y políticas públicas universitarias - El caso de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, 1973 1974', de Sergio Friedemann.

Lo cierto es que la década traumática para el pejota, los '70, encontró a la JUP coprotagonizando las fuertes diferencias que Juan Perón tuvo con Montoneros. De hecho, acaba de cumplirse otro aniversario de la ruptura del 03/02/1974, en el Club Sportivo Baradero, cuando ocurrió la fractura entre las JP Regionales y Montoneros en un Congreso de la JP de la 2da. Sección Electoral. Allí surgió un documento de desconocimiento de la Conducción Nacional de Montoneros, qu lideraba Mario Eduardo Firmenich. Y tuvo impacto en la JUP, anticipando al menos 3 fracturas posteriores.

tolosa-cfk-saintout.jpg CFK intentando apaciguar los ánimos: Florencia Saintout y Victoria Tolosa Paz.

La historia reciente sigue siendo 'caliente', al menos en la JUP de La Plata, donde hay un conflicto anterior, muy personalizado aunque con ínfulas de ideología, entre Florencia Saintout y Victoria Tolosa Paz. El choque fue actualizado porque hubo gritos, corridas y alguna escena de pugilato entre fans de cada una (llamarlos 'militantes' sería una falta de respeto a mucha gente que trabajó en la política en serio).

La diputada nacional Tolosa Paz, cuyo gran mérito es ser la mujer de Enrique Albistur, quien resurgió de sus cenizas por ser el amigo de Alberto Fernández, tiene la gente que le aporta su amigo Jerónimo Guerrero Iraola.

Saintout, empleada pública con una antigua y polémica conducción de la Facultad de Comunicación Social de la UNLP y ahora funcionaria de Axel Kicillof, tiene vínculos con La Cámpora.

Las disputas entre ambas nunca fueron resueltas ni en primarias abiertas ni en debates reservados. Grave error de Alberto Fernández de ir a 'bendecir' a una parte de la JUP platense. Resultaría una bueña señal de liderazgo que él consiga la presencia de todos, la unidad al menos durante algunos minutos. En especial sería interesante cuando el tema de la unidad vs. la división resulta su espada de Damocles con el Memorando de Entendimiento del FMI dando vueltas por el Congreso, que tanto hace trajinar a Sergio Massa, no porque tenga puesta la camiseta de Fernández sino porque le parece muy irresponsable defaultear.

En cuanto al Presidente liderando un acto de una facción sería una 'berretada' importante, demostración de que

o él carece de agenda para el 23/02 y decidió ir a tomar mate a La Plata

o sus compromisos con Albistur son considerables

o negoció una tregua con Máximo Kirchner y finalmente estarán los que dicen que no estarán.

Por lo tanto, hoy de La Plata saldrá un mensaje importante sobre la realidad de Alberto Fernández. También sobre su futuro.

Es cierto que los multimedios que viven de la pauta publicitaria del Estado insisten en que hay 'Albertismo' cuando hasta ahora no han indicios. Pero estas ocasiones son paradigmáticas: si no consigue la unidad en la JUP de la UNLP ¿qué quedaría para otras instancias en las que él pretende que lo elijan precandidato presidencial para su posible reelección? Alberto Fernández debe mostrar cuanto antes que es mentira que el cargo le quede muy grande (el de titular del PJ, el de la Nación no se discute porque hay un mandato popular por cumplir).