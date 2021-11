Aires de renovación en la Bolsa de Comercio de Rosario

Así se expresaron mediante un comunicado, que deja en claro el desacuerdo respecto a la decisión de la Bolsa de Comercio de Rosario:

"En virtud de los hechos de público conocimiento relacionados con la renovación de autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario, nos vemos en la obligación de aclarar algunas cuestiones:

• El Centro de Corredores, mantuvo la neutralidad en temas vinculados a la renovación de autoridades de la BCR, pese a que nos han solicitado en más de una oportunidad avalar listas, entendiendo que la elecciones de las autoridades depende de los socios y no del Centro. En dichas oportunidades, se ha respondido siempre que el Centro no avala listas, sino que apoya gestiones de la Bolsa y es crítico en las cuestiones que considere que debe serlo. Pero ante la grave situación institucional en la que se encuentra inmersa la Bolsa de Comercio de Rosario, entre otras cosas por la repentina decisión del actual Presidente de no ir por la reelección de su cargo a un poco más de un mes de la celebración de la Asamblea, a pedido de las autoridades de la BCR accedimos a involucrarnos institucionalmente, proponiendo a la entidad que convoque a una gran mesa de sectores, en donde sin apuros, y a través de consensos se definieran los pasos a seguir para recuperar el prestigio perdido de la BCR.

• Creemos que se viven momentos críticos, en los que se deben dejar de lado apetencias personales y sectoriales, y motorizar consensos que permitan recuperar el prestigio perdido, volviendo a poner a la Bolsa de Comercio de Rosario y su Mercado Físico, como referentes nacionales en materia de comercialización granaria, como así también trabajar para potenciar los mercados adheridos Matba Rofex, Rosgan, Mercado Argentino de Valores y Rosporc.

• En la reunión de sectores convocada por la BCR para el 25/10 a instancias del Centro de Corredores, quedó claro que nuestra casa madre, no tenía un candidato oficial que reuniera el apoyo de la propia Mesa Ejecutiva, para encabezar la renovación de autoridades de la Bolsa, por lo que se pasó a un cuarto intermedio, con el compromiso de buscar un candidato que reuniera el consenso de los socios y los distintos sectores que componen la BCR.

• Posteriormente el miércoles 27/10 autoridades de la Bolsa, convocaron a una reunión a Miguel Simioni, vicepresidente del Centro, en la que le informaron que la Mesa Ejecutiva les había encomendado diseñar una lista de consenso con el Centro de Corredores, siendo Miguel Simioni el candidato para encabezar la futura gestión de la Bolsa de Comercio de Rosario.

• En dicha reunión, Simioni les respondió que el Centro se maneja siempre orgánicamente, por lo que si había un ofrecimiento oficial, debería estar presente el Presidente del Centro de Corredores, Daniel Boglione.

• En virtud de esto, se convocó a una nueva reunión en el Centro de Corredores el jueves 28/10, a la que asistieron los representantes de la Mesa Ejecutiva de la BCR; y Daniel Boglione y Miguel Simioni en representación del Centro de Corredores.

• En dicha reunión, se formalizó la invitación para que Miguel Simioni encabezará la lista oficial, y se solicitó a la BCR dos cuestiones. La primera que el candidato a presidente de la BCR tuviera libertad para el armado de una lista de unidad y equilibrio. La segunda, que la BCR emitiera un comunicado informando la decisión de la Mesa Ejecutiva de proponer a Miguel Simioni como candidato a Presidente.

• El viernes 29/10, Miguel Simioni, mantuvo una reunión con los mismos interlocutores de la BCR en el Edifico Institucional, en la que le informaron que se había realizado una reunión de Mesa por la mañana donde se comentaron los temas abordados en la reunión del día anterior con el Centro, en la cual la figura de Simioni reunió un pleno consenso

• Asimismo, se volvió a plantear que para evitar manoseos de nombres y personas, la BCR emitiera un comunicado informando del ofrecimiento realizado a Simioni.

• Los representantes de la BCR, informaron que el mismo viernes, una vez finalizada la reunión que las autoridades de la BCR mantendrían con el senador provincial Marcelo Lewandoski, se publicaría en el BCR News un comunicado informando la decisión de la Mesa de proponer como candidato oficial a Miguel Simioni, algo que lamentablemente no ha ocurrido al día de hoy, pese a la buena fe con la que actuó el Centro.

• En virtud de esto, el Centro de Corredores da por finalizadas las negociaciones institucionales con las actuales autoridades de la BCR, y deja en libertad de acción a los Directivos del Centro, para que como socios de la Bolsa definan los pasos a seguir que permitan dar vuelta la página de uno de los momentos más críticos de la Bolsa de Comercio de Rosario."