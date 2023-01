"¡Aguante Uber LCDTM!": Tacheros, los mejores CM de Mardel

Los gritos fueron lanzados por un grupo de pasajeros que estaban en un colectivo de la línea 221, pero también desde los automovilistas que hacían sentir sus bocinas. Los manifestantes comenzaron a agredir al chofer del colectivo y a los pasajeros: "¿Qué Uber, conchuda?", se escucha gritar a un taxista.

Fuentes locales confirman que el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, cuenta con encuestas abrumadoras: los marplatenses celebran la llegada de Uber, Cabify y otras plataformas, principalmente por la negativa de taxis y remises de ingresar a los barrios de la periferia luego de las 20 en invierno y luego de las 22 en verano, supuestamente por la inseguridad nocturna.

Allí a los taxistas no se los identifica de otra manera que no sea como "una mafia" que se reparte las paradas como si fueran territorios al mejor estilo narco. De hecho, años atrás, los marplatenses padecieron tiroteos sobre la avenida Independencia por una parada de taxis en una esquina que se disputaban distintas facciones sindicales.

"NO VAMOS A ACEPTAR EXTORSIONES NI APRIETES. Vamos a presentar una denuncia penal por los cortes que remiseros y taxistas llevaron adelante hoy en General Pueyrredón", disparó Montenegro.

"Ensuciar la imagen de nuestra ciudad en una época tan importante y complicar a los vecinos que quieren circular, genera un claro problema para el laburo de los marplatenses. Esto no es defender el trabajo, esto es extorsionar y tomar de rehenes a vecinos y a quienes nos visitan. Por eso accionamos con una denuncia penal y repito: no vamos a aceptar ni aprietes ni extorsiones", arremetió el jefe comunal en medio de una temporada récord, pese a que en la campaña electoral 2019 les había prometido a taxistas que no iba a permitir el ingreso de estas aplicaciones a la ciudad.

El quiebre de la relación con el sector fue cuando Montengro exigió la colocación de GPS en los taxis. El punto es que no hay tazis y remises en la ciudad. La demanda es muy alta y la oferta de unidades es cada vez más reducida, al margen de la típica avivada de los conductores que dan un paseo por toda la ciudad hasta llegar a destino.

Abrumador apoyo a Uber en Mar del Plata

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Más contenidos en Urgente24

Sergio Massa, Javier Milei, Axel K, Mauricio y La Cámpora...

Lula da Silva, acuerdo con la Unión Europea y una puñalada

Mezcla bicarbonato con esto para eliminar cucarachas

AFIP puede congelarte la tarjeta si superas este monto

¿Por qué dicen que este alimento es mejor que el Viagra?