Adelantado: Juan Schiaretti piensa en el Mundial 2030

Estadio Kempes.jpg Juan Schiaretti quiere "primerear" el partido de Argentina.

Hace semanas, una comitiva de inspectores FIFA pasaron por Córdoba para evaluar las instalaciones donde actualmente hace de local Talleres por Liga Profesional. "En los tres países hemos tenido muy buenas respuestas. Tenemos casi cincuenta ciudades interesadas", aseguraron desde la organización a Cadena 3. Córdoba ya fue sede del Mundial 1978 en el que Argentina fue campeón.

"Hay que revisar los estándares de FIFA para que se elabore un proyecto de estadio. (El Kempes) No los cumple, pero no nos preocupa que no los cumpla, al igual que no lo hace casi ningún estadio de la región, porque el torneo no es mañana", explicaron los emisarios. Sin embargo, aclararon que FIFA va a adecuar sus exigencias para un futuro mundial sudamericano.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJSchiaretti%2Fstatus%2F1709591783187923176&partner=&hide_thread=false Habiendo anunciado el presidente de la @CONMEBOL, Alejandro Domínguez (@agdws), que nuestro país será sede de uno de los partidos inaugurales del Mundial de Fútbol 2030 #MundialCentenario, ponemos a disposición nuestro Estadio Mundialista Mario Alberto Kempes para recibir ese… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) October 4, 2023

Al respecto, Schiaretti aseguró que se harán las obras necesarias para llegar en condiciones de ser sede. “Estamos avanzando en el proyecto de modernización, para llevar al #Kempes a una capacidad de 72.000 espectadores. Nos ponemos a disposición del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (@AFA), @tapiachiqui para presentarlo cuando lo disponga”, destacó.

Así, el gobernador hizo un riesgoso anuncio tendiendo en cuenta la parte de la campaña que transita. Lo prometido debería ser llevado a cabo por otra gestión, ya que la de Schiaretti termina el próximo 10 de diciembre.

Su sucesor, Martín Llaryora, también estaría dispuesto a llevar adelante la candidatura con la intención de llevar al turismo cordobés a un plano internacional. Sin embargo, su gestión está asegurada solo hasta 2027, por lo que el proyecto podría quedar incluso en manos de una tercera administración.

