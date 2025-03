Abren causa por la denuncia de Manes contra Caputo: Fiscal pide filmaciones

Ahora, el fiscal González dio inicio a la investigación premiliminar que podría terminar con Caputo imputado. Para ello, solicitó una serie de informes y las filmaciones del Congreso, además de material audiovisual en poder de canales de televisión.

De acuerdo a clarín.com, mediante el dictamen se realizó un pedido a la titular de la Cámara de Senadores de la Nación, Victoria Villarruel y al titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, para que “remitan la totalidad del material audiovisual que se encuentre registrado vinculado con los hechos aquí denunciados”.

A su vez, se requirió que informen si en el lugar donde ocurrió la supuesta agresión física “existen cámaras de seguridad que hayan grabado el episodio y en caso afirmativo, se remitan las mismas”.

Dentro de las medidas impulsadas por el representante del Ministerio Público Fiscal, se solicitó que se informe si se ha labrado sumario o actuaciones administrativas vinculadas con los hechos investigados en este expediente.

Finalmente, se indicó que se deberá informar si el diputado Facundo Manes tiene “asignado custodio y/o chofer, y en su caso deberán informar los datos filiatorios del mismo”.

Para “comprobar la virtualidad delictiva de los hechos”, el fiscal federal pidió que se libre oficio a los grupos de medios televisivos, “requiriendo la remisión del material alusivo a los hechos denunciados”.

Al Poder Ejecutivo se le envió un oficio, específicamente a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, para que informe si Santiago Caputo “cuenta con custodia asignada" y que "en caso afirmativo, deberá remitir los datos filiatorios de las personas asignadas a su custodia que cumpliera funciones el día de los hechos”.

En su denuncia, Manes relató que el 01/03 pasado fue al Congreso y escuchó desde su banca el discurso presidencial. Contó que cuando Milei habló de subir las penas del Código Penal, Pablo Juliano, diputado de su bloque, preguntó en voz alta si iban a elevarse también las penas para el delito de estafa, y las criptoestafas.

“Yo, a su lado con un ejemplar de la Constitución Argentina en mis manos se la mostré al Presidente. Como el recinto estaba semivacío, el Presidente pudo verme con claridad exhibiendo el ejemplar de la Constitución y formuló algunos comentarios que transcribo a continuación: “¡Léela Manes!, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada, léela bien. Quizás, tu versión es con inteligencia artificial y cambias de libertario a kirchnerista como hiciste vos Manes”, sigue la narración.

El diputado relató que eso desató aplausos y risas burlonas y que en ese momento empezó “a escuchar gritos que provenían de un palco superior ubicado detrás” de él. “Cuando me di vuelta y alcé la vista observé a varias personas en uno de dichos palcos, entre las cuales identifiqué al Señor Santiago Caputo. Todos desaforados, me gritaban e, incluso, éste último hizo un gesto que en el contexto me intimidó, al acercar y retirar sus dedos índice y mayor a los ojos. También a ellos (y al Señor Caputo que estaba en el medio) les exhibí el texto de la Constitución argentina”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/notisolidaria/status/1896016757716095360&partner=&hide_thread=false El momento que enojó a Javier Milei y Santiago Caputo



Ocurrió cuando Milei hablaba de los jueces y Facundo Manes sacó la Constitución pic.twitter.com/RL7ecBr8h3 — Noticias Solidarias - 4 Años (@notisolidaria) March 2, 2025

“Desde mi perspectiva -dijo Manes en su denuncia-, no hay dudas de dos cosas: la primera, que Santiago Caputo se encontraba visiblemente molesto, y la segunda, que él y quienes acompañaban insultaron, increparon y realizaron violentas manifestaciones intimidantes verbales, gestuales y simbólicas. Recuerdo que, entre otras palabras, me dijo literalmente desde el balcón: “¿No me escuchas? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!”".

Manes relató que Juliano -a su lado- le dijo que lo había escuchado a Caputo decirle “te voy a hacer mierda”.

Manes contó que cuando terminó el discurso salió y fue abordado por Jazmín Bullorini, periodista de Clarín, quien le preguntó por el discurso. “En esos instantes, apareció en escena e interrumpió la charla abruptamente el Señor Santiago Caputo, quien estaba acompañado de varias personas, algunas de las cuales estaban en el palco minutos antes, y otras aparecían a primera vista como de seguridad o custodia. Entre ellos también se hallaba un pseudo periodista o youtuber de nombre Franco Antúnez, conocido como Fran Fijat”, relató Manes.

Y afirmó: “El Señor Caputo se puso a mi lado e hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: ‘Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio’, a lo que yo respondí: ‘Yo estoy limpio’, a lo que él me espetó: ‘Vos no me conoces a mí', y yo respondí: ‘Yo te conozco’ a lo que él insistió para finalizar: ‘Ya me vas a conocer a mí”.

Manes contó que Caputo, antes de retirarse le dio “dos fuertes palmadas con su mano derecha en el pecho”. Y dijo: “En esos mismos instantes, una persona que lo acompañaba (podría ser el llamado Fran Fijap) se abalanzó sobre mí, tapando una cámara, y me ‘pechó. Fue ahí cuando sentí por detrás dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me propinó alguno de los acompañantes de Caputo, a quien no pude ver o identificar. Diría de los comúnmente llamados ‘cortitos”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CiudadSuarez/status/1896175821796343914&partner=&hide_thread=false Acá tenés el momento en que Fran Fijap lo cuerpea al Diputado Facundo Manes, tipo que considero nefasto, pero que se merece el respeto institucional que esos Camporistas disfrazados de Libertarios (S.Caputo y F.Fijap) no tuvieron ni tendrán por nadie. pic.twitter.com/P4FE3hv5Q9 — Gabriel de Suárez (@CiudadSuarez) March 2, 2025

El diputado afirmó que “azorado por lo sucedido y empezando a comprender la gravedad institucional -más allá de lo personal-, de lo que había sucedido”, fue con otros diputados al despacho de la Presidencia de la Cámara a ver a Martín Menem. “Ante mi estado de shock por los hechos relatados, me dijo: ‘Esto no puede pasar’, palabras que fueron asentidas y avaladas por el propio presidente del bloque La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, quien también se encontraba allí presente. A dicho encuentro en ese despacho se sumaron los Diputados Juan Marino y Germán Martinez, quienes se solidarizaron con lo vivido”, relató Manes en su denuncia.

En su escrito, el diputado solicitó que se cite a declarar como testigos a dos periodistas que estuvieron presentes en el momento de los hechos y a los diputados Juliano, Martínez, Marcela Coli, Melina Giorgi y Danya Tavella. Entre las medidas de prueba pidió además que la Justicia se haga de los registros de las cámaras de seguridad del Congreso y de los canales de televisión que tomaron lo sucedido.

Más contenido de Urgente24

Dramática situación en Bahía Blanca (sigue lloviendo) y qué pasará en el AMBA

DNU 70/2023: Una cámara federal declaró inconstitucional la desregulación en prepagas

Luis Caputo defendió el DNU de acuerdo con el FMI para eludir a la "mayoría kirchnerista"

El fallido de Luis Caputo que se viralizó (Video)