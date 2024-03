24/03: Javier Milei quedará bajo presión de la izquierda teórica

48 años después del golpe de Estado del 24 de marzo de1976, Javier Milei (por no estar del mismo lado) tendrá que medir cada palabra que diga para no chocar, inútilmente, con una izquierda tendenciosa que, a pesar de los años, no logra hacer foco en la historia de aquellos días. Seguramente será un domingo tenso y el comienzo de un debate mayor sobre los hechos de los 70.