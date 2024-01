PRO S.A.: Nicky Caputo, Alfonso Peña, Orly Terranova

Por eso es tan importante dar vuelta la página, cerrar la Grieta (al menos esa Grieta), y abandonar tantas tonterías que elucubran y alientan los llamados 'halcones' (que no votaron a Javier Milei en 1ra. vuelta pero por haber votado en el balotaje, cuando no tenían opción, creen tener derechos propios de la 1ra. hora).

Nicolás Caputo junto a primo, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, durante la inauguraicón de las operaciones de Bolsas y Mercados Argentinos (Byma). Nicky vendió su constructora a la firma TGLT. Foto NA: DANIEL VIDES Nicky Caputo y su primo Luis Caputo.

El caso Cunumi

A menudo interesante la web El Disenso (periodismo de investigación por amor a la Patria) publicó en septiembre de 2017 un trabajo sobre la empresa Cunumi que realizaron Mariana Escalada y Agustín Ronconi, que es útil leer en 2024.

El arranque de la crónica es brutal:

"Cunumí SA, una empresa insolvente, un aluvión de contratos millonarios, un dueño empobrecido, un CEO del Newman surgido del Grupo Macri, un contador provisto por Angelici, una investigación de fraude fiscal por $1.500 millones, un historial de facturación trucha para Skanska a cambio de comisiones, sobreprecios, licitaciones oscuras, contrataciones directas, y una trama de crecientes negocios con fondos de la obra pública son los elementos de esta nueva Investigación de El Disenso.

En 2007, el candidato a diputado por Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, entonces Juez Federal, allanaba oficinas y estudios contables de acuerdo a lo declarado durante la indagatoria por Raúl Nicolás Orsini, el presidente de Cunumí SA. En el marco de la causa Skanska, Orsini reconoció “no haber ejecutado las obras que habría encomendado Skanska S.A., limitándose a confeccionar las facturas en la creencia de que otras dos firmas, “Conalbe S.A.” y “Comunication and Bussines S.A.”, prestarían el servicio. Ello, a cambio de 10% del monto total de la facturación“.

La colaboración de Orsini con Montenegro en el Caso Skanska marcó la diferencia en la investigación y permitió probar que Cunumí y otras 21 empresas realizaron facturas apócrifas por servicios no prestados, a cambio de una “comisión”, a fin de ayudar a la empresa Skanska a ocultar el pago de sobornos a funcionarios.

De ahí en más, se forjó una extraña relación de confianza mutua entre Conumí y el PRO que la llevó hoy a ser la constructora favorita de los referentes de Cambiemos. (...)".

El Disenso acompañó sus textos con documentación sobre la evolución del vínculo de Conumí y el PRO, con obras públicas millonarias, y a menudo sospechadas de irregularidades. Por ejemplo, que tuviera una calificación de 'Alto riesgo de insolvencia' y su titular en los papeles informara gastos mensuales apenas por $4.700.

Nicky Caputo

En la amplia investigación de El Disenso, luego apareció Nicky Caputo, el socio y amigo de Mauricio Macri.

Ellos son inseparables, tal como Javier Milei y Karina Milei pero Mauricio y Nicky son más adinerados. Ellos son inseparables, tal como Javier Milei y Karina Milei pero Mauricio y Nicky son más adinerados.

Hay un fragmento muy interesante:

"(...) Para el Presidente, sus ex compañeros del colegio son garantía de confianza y confidencialidad, por eso no es extraño encontrar al frente de Cunumí a Alfonso Peña, un ex Mirgor, la primera empresa de Macri y Caputo, y ex compañero de colegio de Mauricio Macri, que justo al inicio de 2016 fue puesto en la Gerencia General de esta empresa constructora que arrasa con los contratos de la gestión de Cambiemos.

Peña también trabajó en DECAVIAL, la socia de Caputo SA, de Nicolás Caputo, en la compra del terreno del Hospital Ferroviario en el año 2008 por la suma de US$ 6 millones. Luego de la compra, el gobierno porteño emitió la disposición 654/GCABA/DGIUR/08 a través de la Subsecretaría de Planeamiento: “La característica de este distrito, hace que el mismo resulte asimilable al Distrito C2”. Esta simple línea cambiando la zonificación, le permitió a Caputo SA y su socia DECAVIAL vender el terreno comprado en US$ 6 millones por la suma de US$ 23 millones. (...)".

Ese Alfonso Peña es el Alfonso Peña que Javier Milei ha designado presidente del Ente Binacional Yacyretá, empresa que mucho les importa a Macri y Caputo.

Además de designar a todos los del PRO que quiera en Yacyretá, Alfonso Peña puede reivindicar a las constructoras amigas. Es difícil saber si La Libertad Avanza pero los negocios, seguro que sí.

Los 'halcones' acostumbran mirar para otro lado en estos temas. Pero son frágiles, inconsistentes, nada creíbles cuando van contra Cúneo Libarona.

Podrían continuarse los casos tal como el citado.

Orly-Terranova-1.jpg Orly Terranova Delara.

Más de Caputo

Pero ya que estamos con Nicky Caputo vayamos a otro nexo de la vasta trama del PRO en los negocios con el Estado.

Orlando Terranova Jr. o sea Orly Terranova Delara es conocido por sus negocios con el Estado, en especial una constructora tan controversial como la de Peña, pero también por su vínculo permanente con Nicky Caputo.

El vínculo ayudó a crecer a Grupo OSD (Obras Servicios y Desarrollo), de Terranova Delara. Sin experiencia previa logró competir en la obra pública en días de Mauricio Macri.

Es cierto que hay algunas áreas en las que Terranova Delara y Caputo parecían competir. El vástago, Nicky Caputo Jr., fue considerado accionista de Grupo CEM, cuyos rostros visibles eran Marcelo Sosa y Adrián Maranesi.

Grupo CEM es una empresa de Marketing y Comunicación Outdoors atípica mientras que Terranova tiene Publicidad Sarmiento / OSP S.A. (Obras Servicios y Publicidad).

En 2019, OSD S.A. ingresó al capital accionario de OSP S.A., en un escenario de reorganización de negocios, aumento de facturación y de infraestructura en vía pública (soportes).

En 2023, OSP S.A. adquirió 80% de Grupo CEM. La pregunta que nadie consigue responder en forma fehaciente si fue fusión o absorción. Luego, ¿Terranova se quedó con negocios de Caputo o Caputo se quedó con los negocios de Terranova?

Curioso porque Orly se dedica, desde tiempos recientes, a las fiestas electrónicas y la actividad complementaria de DJ.

En finm, que lo expliquen los 'halcones'. Quizás ellos tengan más información. Y no digan que son temas entre privados porque son, en su mayoría, negocios vinculados al Estado.

