Como documentó Bloomberg en un caso reciente, Kalshi, uno de los mercados de predicción más grandes de Estados Unidos, publicó un reglamento de siete páginas para definir qué palabras cuentan y cuáles no en sus apuestas. La intención era ordenar el sistema. El resultado fue el contrario: más discusiones, más grises y una pregunta de fondo que nadie logra cerrar.
CUANDO LAS PALABRAS COTIZAN
Mercados de predicción: la guerra por definir qué es una palabra y cuánto vale
Los mercados de predicción son plataformas donde los usuarios apuestan por eventos del mundo real y tienen un problema inesperado: el lenguaje.
¿Qué son los mercados de predicción y por qué crecen?
Plataformas como Kalshi o Polymarket permiten apostar sobre hechos concretos: desde elecciones hasta eventos deportivos o decisiones económicas. Funcionan como mercados financieros, pero en lugar de acciones, lo que se negocia es la probabilidad de que algo ocurra.
En ese ecosistema surgieron los llamados “mercados de mención”: apuestas sobre si una persona va a decir una palabra específica en un contexto determinado, como un discurso, una entrevista o una transmisión en vivo. Y ahí aparece el problema.
¿Cómo funciona una apuesta sobre palabras?
La lógica es simple: si la palabra aparece, el mercado paga; si no, no. Pero el lenguaje no funciona con esa claridad.
Un caso concreto lo muestra bien: durante un partido universitario en EE.UU., apostadores esperaban que un comentarista dijera la palabra “turf”. Cuando el relator describió una jugada usando una forma verbal vinculada a ese término, muchos dieron por ganada la apuesta. Pero la plataforma decidió que no contaba porque no era el uso exacto esperado.
Desde entonces, las discusiones se multiplicaron: ¿vale un verbo si la apuesta era por un sustantivo? ¿Cuenta un plural? ¿Y una mala pronunciación que todos entienden igual? Lo que parecía un sistema binario empezó a llenarse de interpretaciones.
El reglamento que intentó ordenar el caos
Para resolver estas disputas, Kalshi publicó nuevas reglas para los “mercados de mención”. Algunas definiciones fueron claras:
- Los plurales cuentan si la palabra base es singular, pero no al revés.
- Los acrónimos valen solo si se pronuncian como sigla.
- Los números cuentan solo si se dicen exactamente.
También dejó afuera a los homófonos (palabras que suenan igual pero significan otra cosa).
Sin embargo, el intento de precisión abrió nuevos problemas. Los usuarios empezaron a discutir casos límite: si la palabra es “MAGA”, ¿vale “MAGA-nificence”? ¿Una palabra compuesta cuenta si incluye el término original? El reglamento no logra cubrir todos los escenarios posibles.
Reglas pensadas para máquinas, no para personas
Especialistas en lingüística coinciden en que estas normas no reflejan cómo funciona el lenguaje, sino cómo puede procesarlo un sistema automatizado.
Permitir ciertas formas y excluir otras no responde a una lógica lingüística, sino técnica. Por ejemplo, distinguir entre palabras separadas como “fire station” y palabras unidas como “firefighter”, tiene sentido para un algoritmo que detecta espacios o guiones, pero no para un hablante.
Lo mismo ocurre con los homónimos y homófonos: los primeros pueden ser detectados fácilmente por texto, los segundos requieren interpretación. En otras palabras, las reglas parecen diseñadas para que una máquina pueda decidir el resultado sin intervención humana.
El límite de convertir el lenguaje en un mercado
El problema de fondo es más amplio que Kalshi. Los mercados de predicción se presentan como mecanismos para medir la verdad en tiempo real. Pero cuando esa “verdad” depende de una palabra, el sistema entra en conflicto con la naturaleza ambigua del lenguaje.
Plataformas como Kalshi y Polymarket buscan respuestas binarias, sí o no, en un terreno donde incluso los lingüistas no se ponen de acuerdo. Qué cuenta como una palabra, qué significado prevalece o qué intención vale son preguntas abiertas hace décadas.
El reglamento de siete páginas no resuelve ese dilema: apenas intenta simplificarlo. Y cada simplificación genera nuevas discusiones.
No todo puede reducirse a una apuesta binaria.
Lo que empezó como una curiosidad dentro de los mercados de predicción terminó exponiendo una limitación estructural. En un contexto donde estas plataformas crecen y buscan legitimarse como herramientas para anticipar el futuro, el lenguaje aparece como un obstáculo inesperado. Porque cuando el resultado depende de una sola palabra, definir qué cuenta como palabra se vuelve, también, una forma de poder.
¿Apostaste alguna vez en mercados de predicción?
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