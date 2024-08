Licencias por infelicidad: La innovadora idea de un empresario que revoluciona China

Licencias por infelicidad: un avance en el bienestar laboral

Durante la Semana del Supermercado en China, que se realizó a finales de este marzo, Yu Donglai presentó su innovadora política de "licencias por infelicidad". En un discurso en el evento, Yu expresó: "Quiero que cada miembro del personal tenga libertad. Todos tenemos momentos en los que no somos felices, así que si no eres feliz, no vengas a trabajar". Aquella medida está diseñada para permitirle a sus empleados determinar su tiempo de descanso y garantizar que puedan relajarse lo suficiente fuera del trabajo.