7 tips para buscar tu vuelo en el próximo Cyber Monday

Investigación y claridad. Definir cuestiones básicas como: destino, acompañantes y fechas tentativas, nos va a permitir tener un foco claro, y poder filtrar la gran cantidad de ofertas que van a estar disponibles. A la hora de elegir, sugerimos investigar cuáles son los requisitos solicitados en el país que se quiere visitar.

Flexibilidad. Es probable que las aerolíneas ofrezcan ofertas en distintas rutas y que las mismas sean para volar en fechas determinadas. En el caso de no encontrar una opción para volar al destino deseado, recomendamos revisar las promociones aéreas de ciudades próximas y luego buscar otra alternativa (tren, micro, otro vuelo, etc.) para llegar al mismo. Además, se puede abaratar costos buscando otros aeropuertos. Si bien los aeropuertos que no son los principales del país suelen estar más alejados, los vuelos tienden a ser más económicos. Finalmente, puede que los precios varíen según los días y horarios. Por eso, es importante ver precios 4 días para atrás y para adelante, aconsejamos ser flexibles.

Equipaje. Estar atentos porque muchas veces los vuelos en promoción no incluyen equipaje, se deberá sumar al precio final. Suele ser más conveniente viajar ligero para no cargar con costos extras por el traslado del equipaje. TIP: Algunos programas de millas incluyen equipaje dentro de sus tarifas. Aprovechar estas oportunidades, va a permitir abaratar los gastos.

Medios de pago. Las cuotas sin interés son grandes aliadas a la hora de querer financiar un vuelo. Cada tienda cuenta con sus propios acuerdos bancarios, por lo cual resulta fundamental investigar cada caso. Por otro lado, recomendamos verificar cuál es el límite de la tarjeta de crédito con anterioridad y/o avisar al banco previamente a realizar un gasto alto.

Comparación. Unos días antes de que inicie el evento, es recomendable anticiparnos a la búsqueda, así podemos comparar precios entre las aerolíneas y programas de fidelidad. De esta forma, nos aseguramos de saber cuándo realmente estamos frente a una oferta. Lo mismo sugerimos hacer el día del evento.

Suscripción de newsletters. Recibir por mail las promociones, es una gran herramienta para no pasar por alto ninguna. A su vez, suscribirse a los boletines informativos de la CACE y seguirlos en redes sociales también son grandes opciones.

Documentación. Recomendamos tener a mano DNI o pasaporte necesario para emitir una reserva para no perder tiempo durante la compra y así, aprovechar la promoción antes de que se acabe. Siempre hay que recordar revisar los datos personales antes de confirmar tu compra.

Importante