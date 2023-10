Drástica decisión de micros con pasajes de larga distancia

image.png Incertidumbre por pasajes en micro.

El Noroeste (NOA), el Noreste (NEA) y la Patagonia son las zonas más comprometidas, con Salta, Misiones y Bariloche y casi nula disponibilidad.

"No hay una postura unánime. La industria nuclea a cuatro cámaras sectoriales y más de 100 compañías. Empezó como una decisión particular y se extendió a distintas empresas. Por primera vez en años se piensa en el corto plazo, en la venta de boletos para los próximos dos meses", sostuvo Gaona.

"Entonces, ante una situación de desconocimiento -con proveedores que hoy no dan precios y las paritarias abiertas-, intuitivamente las compañías empezaron a retirar la oferta. En general, para las principales ciudades argentinas, se venden entre 25 y 30 servicios diarios. Ahora, la proporción es mucho menor", agregó.

"Tenemos las tarifas reguladas, situación que no aplica a otros jugadores de la industria como las líneas aéreas o los hoteles, que pueden marcar libremente los precios futuros. No recibimos subsidios y no tenemos libertad de acción porque hay bandas tarifarias", explicó.

