Sexo: ¿Pueden las mascotas afectar la vida sexual y qué hacer?

“Dado que la atención es tan crucial para el sexo, cualquier cosa que la interrumpa (como notar que el perro se ha subido a la cama) puede interferir en nuestra respuesta sexual”, según Karen Gurney, psicóloga clínica y autora de Mind the Gap y How Not to Let Having Kids Ruin Your Sex Life.

De acuerdo con la experta, esto afecta a muchos de sus clientes, sobre todo, a aquellos que tienen parejas sexuales ocasionales y que “quizás no esperan que una mascota sea un espectador cuando van a la casa de alguien para tener sexo por primera vez”, dice.

Ahora, las dificultades sexuales que se pueden tener debido a la presencia de mascotas, también pueden depender de si de trata de un perro o gato.

En el sitio especializado AARP, consultaron a Michael J. Breus, especialista clínico del sueño y fundador de The Sleep Doctor, quien dijo que es poco probable que los gatos presten demasiada atención a lo que estás haciendo, pero “para algunos perros, los movimientos y ruidos (de la intimidad sexual) pueden ser alarmantes, confusos y, en algunos casos, los animales pueden tornarse agresivos”.

Consejos para que tu mascota no arruine tu vida sexual

Sin embargo, esto no quiere decir que no debas tener mascotas o que no se pueda tener una vida sexual plena teniendo una mascota en casa. Y es que, de acuerdo con los expertos, la clave está en poner límites en el dormitorio.

Miranda Christophers, psicoterapeuta sexual y de relaciones y directora clínica de The Therapy Yard, dice que, “para algunos, los límites pueden ser no tener mascotas en la habitación cuando tengan relaciones sexuales, lo que puede implicar cerrar las puertas”.

En cambio, otros pueden acordar una política de habitaciones (o camas) libres de mascotas, no sólo durante las relaciones sexuales, sino todo el tiempo.

En general, los expertos recomiendan que las mascotas no estén en el cuarto durante el acto sexual de la pareja. Otra idea es desviar la atención de la mascota durante las relaciones sexuales, bien sea dándole un juguete o dejando que busque otro lugar para pasar un rato.

Pero, si crees que la situación se sale de las manos, y tienes problemas para entrenar a tu mascota, los expertos recomiendan hablar con un especialista en comportamiento de mascotas.

