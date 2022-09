Haga estos ejercicios para tener mejor sexo, dice entrenador

¿Cómo un hombre puede mejorar en el sexo?

En primer lugar, Patrick muestra cómo realizar "espaldas de roca" y luego "abridor de cadera cuadruplicado", también está un ejercicio que llamó "abridor de cadera JJ" y finalmente una "elevación de pierna sentado".

El sitio especializado Eat This, Not That, detalla cómo se realiza cada uno de estos ejercicios (también mostramos el video):

Espaldas de roca

Para hacer este movimiento debes posicionarte de la siguiente manera: tus manos deben estar directamente debajo de tus hombros, y las rodillas directamente debajo de las caderas. Con una ligera curva hacia adentro en la parte baja de la espalda y la barbilla metida, balancéate hacia atrás lo más que puedas. Una vez que note que su espalda baja comienza a redondearse, es hora de detenerse para evitar lesiones.

Abridor de cadera cuadruplicado

Acuéstate boca abajo sobre tus manos y rodillas, y luego levantas la pierna hacia un lado, hacia arriba y luego alrededor. Es un ejercicio popular para abrir las caderas y aumentar el rango de movimiento. Con este ejercicio sexual podrá volverse más flexible durante las relaciones sexuales.

Abridor de cadera JJ

Para hacerlo, tendrás una pierna cruzada frente a ti y la otra doblada hacia atrás detrás de ti. Luego, comience a mover el cuerpo hacia arriba y hacia abajo y trabaje para involucrar los músculos centrales y abdominales para levantarse mejor.

Elevación de pierna sentado

Este ejercicio implica sentarse erguido con ambas piernas extendidas hacia afuera, donde luego flexionarías un pie a la vez, cada uno en un ángulo de 90 grados, alternando. Evite cualquier tensión en las piernas.

Ejercicios de Kegel: Otra opción de ejercicio sexual

Además de estos ejercicios, en Urgente24 ya hemos hablado de los ejercicios de Kegel, que son super recomendados para mejorar las erecciones y durar más en la cama.

MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, detalla una manera de hacer ejercicios de Kegel:

Cerciórese de que la vejiga esté vacía, luego siéntese o acuéstese.

Apriete los músculos del piso pélvico. Manténgalos apretados y cuente de 3 a 5 segundos.

Relaje los músculos y cuente de 3 a 5 segundos.

Repita 10 veces, 3 veces al día (mañana, tarde y noche).

Estos ejercicios también ayudan a evitar la eyaculación precoz, mejorar el flujo sanguíneo del pene, prevenir la incontinencia urinaria, mejorar la salud de la próstata y más.

