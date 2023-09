Evita estos malos hábitos de higiene en la vagina y la vulva

Lavar la vagina

"La vagina es un conducto o tubo muscular revestido de membranas mucosas. Su abertura se encuentra entre la uretra (por donde la orina abandona del cuerpo) y el ano. La sangre menstrual abandona el cuerpo a través de la vagina. La vagina también permite la relación sexual y es la vía por la que pasa el bebé al nacer", así la define MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Esto es importante tenerlo en cuenta para saber que la vagina no se debe lavar. De acuerdo con Serrano la vagina no se debería lavar por dentro: “Es pirolítica, se limpia sola, tiene su propia microbiota. Es autosuficiente, y la capacidad de regularse sin tu ayuda”.

Lavar incorrectamente la vulva

La vulva es diferente que la vagina, y sí se puede lavar. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que, la vulva es la parte externa de los órganos genitales femeninos. Tiene dos pliegues de piel, llamados labios mayores y labios menores de la vagina.

Considerando esto, la experta indica que la vulva es lo único que podríamos limpiar, pero solo con agua, y separando un poco los labios en la ducha. No hace falta más.

Recurrir a remedios naturales para la vagina

La higiene sexual no sólo se trata de la limpieza, sino de todo aquello que ayude a evitar enfermedades de transmisión sexual. En ese sentido, recurrir a remedios naturales es un error muy común y puede costar caro. Siempre, pero siempre, en caso de que aparezca una candidiasis o vaginitis, la especialista en Ginecología recomienda que debe tratarse consultando primero a un médico. “Ni ponerse bicarbonato, ni hacerse duchas vaginales, ni frotarse con toallitas como si no hubiera un mañana”, advierte.

Realizar duchas vaginales

La ducha vaginal consiste en lavar o limpiar la parte interna de la vagina con agua u otras mezclas de líquidos. Sin embargo, por más que se diga que las duchas vaginales aumentan el riesgo de infecciones, algunas personas siguen con esta mala práctica. De acuerdo con Serrano, las duchas vaginales están totalmente contraindicadas para la zona porque representan a “un tsunami que arrastra nuestra microbiota vaginal”.

No tener en cuenta la hidratación de la zona íntima

Si bien no es algo de lo que se hable mucho, es importante considerar la hidratación de la zona íntima. Para ello, la experta dice que existen muchas cremas para la zona íntima, pero hay que cuidar que no contengan perfumes ni sustancias que puedan irritar o que contengan anestésicos. "Si no nos ponemos a tratarlo a la larga dificulta mucho la calidad de vida de la mujer y de sus relaciones sexuales”, indica.

Secar la vulva frotándola con la toalla

Finalmente, otro hábito poco saludable para la zona íntima femenina es secar la vulva frotándola con la toalla. Esto es muy común, pero es mejor evitarlo. En vez de cometer este error, la experta recomienda secar la vulva suavemente con pequeños toques o con un pañuelo. Asimismo, otros expertos indican que hay que asegurarse de que la zona quede totalmente seca antes de ponerse la ropa interior, ya que el exceso de humedad puede aumentar el riesgo de infección.

