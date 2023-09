Sexo: Por qué usar lubricante y cuál es el mejor de todos

Tipos de lubricantes

Si bien, los lubricantes vienen en una variedad de bases, hay unos que son más recomendados que otros. Pero, antes de saber cuáles son los lubricantes más recomendados, aquí algunos tipos de lubricantes, y sus diferentes pros y contras, según el sitio especializado HealthNews:

Lubricante a base de agua

Según el sitio especializado, es el único lubricante compatible tanto con condones como con juguetes. Además, es muy fácil de limpiar y no deja manchas como los lubricantes a base de aceite. ¿Lo malo? tiende a secarse más rápidamente, por lo que deberás volver a aplicarlo con frecuencia en sesiones más largas. Y no funciona bien en las relaciones sexuales que involucran agua.

Lubricante a base de silicona

Este tipo de lubricante es más duradero y no se seca rápidamente, esto lo hace perfecto para sesiones más largas y sexo anal, dice HealthNews. Este lubricante también es excelente para el sexo en la ducha, ya que no se elimina tan fácilmente. Lo que tiene en contra es que, no se pueden usar con juguetes de silicona, ya que el lubricante puede descomponer el material con el tiempo.

Lubricante a base de aceite

También tienen un efecto duradero, lo que los hace buenos para masajes y masturbación externa, reseña el sitio especializado. Sin embargo, no deben usarse internamente, ya que pueden irritar la vagina. Tampoco deben usarse con juguetes sexuales, condones de látex o diafragmas.

Finalmente, el lubricante a base de agua es uno de los más recomendados para usar, al igual que aquellos a base de silicona. Estos son el tipo de lubricante que sugieren los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

No uses esto como lubricante

Pese a la existencia del lubricante, algunas personas usan otro tipo de cosas para mantener lubricada la zona vaginal, bien sea porque no tienen lubricante a la mano o por algunas creencias populares. Sin embargo, esto no siempre es tan beneficioso como se cree.

Aquí, algunas de las cosas que las personas usan como lubricante, pero que no deberían:

Vaselina: Los productos que están hechos a base de petróleo, como la vaselina, pueden aumentar el riesgo de infecciones vaginales y pueden corroer los condones de látex.

Aceite de cocina: El uso de aceite de cocina como lubricante íntimo puede ocasionar irritación, picazón y enrojecimiento en la vulva y en el canal vaginal.

Saliva: La razón principal de evitar el uso de saliva como lubricante es porque aumenta el riesgo de contraer una Infección de Transmisión Sexual (ITS)

Aceite de bebé: Utilizar aceite de bebé como lubricante puede causar posibles efectos adversos, vaginosis bacteriana, o que el condón se rompa.

Cremas corporales: Los componentes químicos de las cremas corporales también pueden dañar el látex del condón, según expertos.

