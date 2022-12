Cuanta más grasa comas, menos testosterona, dice estudio

¿Cómo aumentar la testosterona en un minuto? ¿Qué pasa si un hombre tiene la testosterona baja? ¿Cómo saber si me falta testosterona? Si bien no se habla tanto de la testosterona, como sí del pene, la próstata o del sexo, el tema de la testosterona genera muchas dudas, ya que está vinculado con la fertilidad y el deseo sexual en los hombres. Ahora, un estudio sugiere una razón por la que los hombres podrían tener menos testosterona y muchos no lo saben: mientras comen más grasa, menos testosterona.