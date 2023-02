Quizás Alexia Putellas no vuelva a jugar pero es The Best

La insatisfacción incluyó

resultados en el campo,

métodos de entrenamiento,

manejo de lesiones y

el mal ambiente en el vestuario.

En la Eurocopa de julio, una de las mejores generaciones de la historia de la selección española no pasó de cuartos de final.

Luego las jugadoras que decidieron dejar la selección fueron Ainhoa Vicente Moraza, Patri Guijarro, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi León, Ona Batlle, Laia Alexandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Lola Gallardo, Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi.

7 de ellos jugaban en el FC Barcelona, vigente campeón de España, y ninguna en el Real Madrid.

La RFEF desaprobó el boicot: “La federación no permitirá que los jugadores cuestionen la continuidad del entrenador, ya que esa toma de decisiones no es de su competencia. Este tipo de maniobras dista mucho de ser ejemplar y es perjudicial para los valores del fútbol”.

"Según la legislación española, la no comparecencia a una convocatoria nacional es una infracción muy grave y puede acarrear sanciones de 2 a 5 años de destitución. La RFEF no se llevará las cosas a ese extremo, sino sólo habrá futbolistas comprometidos. Este hecho ha pasado de una cuestión deportiva a una de dignidad. La selección no es negociable. Es una situación sin precedentes en la historia del fútbol, en España y en el mundo”.

Alexia Putellas no acompañó a sus compañeras pero cuando explotó el escándalo, salió en defensa de ellas en un mensaje que subió a una red social:

“Nunca pedimos la renuncia del entrenador, como se publicó. Sabemos que nuestro trabajo no es decidir eso, pero podemos expresar, de manera constructiva y honesta, lo que puede hacer que el equipo mejore su rendimiento”.

La historia

Alexia Putellas Segura es catalana, de Mollet del Vallès, Barcelona; juega como mediocampista por izquierda, y en la selección de España desde 2013. Es ampliamente considerada la mejor futbolista contemporánea, y una de las mejores de todos los tiempos.

A sus 29 años, Putellas conquistó 5 ligas españolas, 6 Copas de la Reina, 2 Supercopas de España y la Champions League 2021.

Formada en las categorías inferiores del C.E. Sabadell y del R. C. D. Espanyol, en 2012 llegó al Fútbol Club Barcelona.

En la final de la Champions que ganaron 4 a 0 al Chelsea, 16/05/2021, en la ciudad sueca de Gotemburgo, Putellas jugó con molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda, y luego quedó apartada del campo de juego los partidos siguientes.

Luego ocurrió la lesión en el ligamento cruzado de su pierna izquierda, la cirugía y se perdió la Eurocopa Femenina 2022, gran parte de la temporada 2022-23 de la Liga española, la Liga de Campeones y el Mundial femenino de fútbol 2023 que se juega a mitad de año en Australia y Nueva Zelandia.

En teoría estará inactiva casi 1 año, estando previsto su retorno a las canchas para agosto de 2023.

En una entrevista que le concedió al influencer vasco Ibai Llanos -quien la presentó así: "Hola, Alexia, buenas noches. ¡Muchas felicidades! Primera vez que hablo contigo y es consiguiendo el segundo Balón de Oro. Te vimos aquí el año pasado y ahora recibes el segundo. ¡Enhorabuena!", pero recibió por respuesta un cordial pero penetrante "Lo que tengo que hacer para que me entrevistes"-, ella dijo: "A ver, voy a ir en función de mi rodilla. No me voy a permitir volver en un nivel que no me permita dar lo que daba antes". Por lo tanto, se desconoce aún si volverá a jugar. Pero ella es The Best.

